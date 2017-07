Pour la 34e fois, le Tour de France revient à l’Izoard, ce jeudi, pour la dernière grande explication en montagne, entre Briançon et le célèbre col alpin où sera tracée - et c’est une première - la ligne d’arrivée.

En 1922, l’Anderlechtois Philippe Thys, qui avait déjà gagné trois fois le Tour, s’était présenté le premier au sommet, avant de basculer dans la descente et de triompher quelques kilomètres plus loin, à Briançon.

Cette fois, l’étape partira de la cité fortifiée par Vauban et empruntera à nouveau le col de Vars, puis le très long faux plat qui, depuis Guillestre, monte lentement mais sûrement vers le pied proprement dit de l’Izoard.

"Pour être un vrai champion, tu dois franchir l’Izoard seul en tête, avec le maillot jaune…" : en 1975, le 14 juillet, Louison Bobet était allé trouver Bernard Thévénet au matin de la 16e étape, Barcelonette - Serre-Chevalier, et l’avait encouragé.

Depuis la veille et l’arrivée à Pra-Loup, Thévenet avait dépossédé Eddy Merckx du maillot jaune. En ce jour de fête nationale française, le Bourguignon enfoncera le clou. Merckx avait attaqué, mais Thévenet le reprit au pied de l’Izoard. Dans la montée, le maillot jaune était transcendé; il lâchera un à un ses derniers compagnons et effectuera en solitaire les cinq derniers kilomètres de l’ascension. Au sommet, Nanard possédait près de deux minutes trente d’avance. Il en conserve 2:22 à l’arrivée à Serre-Chevalier et fait un pas décisif vers sa future première victoire finale.

Quatorze fois, d’Henri Pélissier, en 1923, à Lucien Van Impe, qui fut d’ailleurs le dernier en 1976, un futur vainqueur de la Grande Boucle y est passé en tête. Si ce ne fut plus jamais le cas, lors des huit derniers passages sur le col haut-alpin, il y a de fortes chances que le 104e Tour de France se joue ce 20 juillet à 2.360 mètres d’altitude. "Ce n’est que dans la descente de l’Izoard que j’ai repénsé à la prophétie de Bobet", se souvient Bernard Thévenet. "J’étais très fier de l’avoir réalisée."

Louison Bobet, lui-même triple vainqueur du Tour, savait de quoi il parlait. Ce n’est pas un hasard si une double stèle a été posée à deux kilomètres du sommet du géant alpin à la mémoire du Breton et de Fausto Coppi. Le Français a franchi trois fois l’Izoard en tête du Tour, l’Italien à deux reprises.

En 1953, Bobet y a construit sa première victoire dans le Tour en effectuant seul toute l’ascension du mythique col alpin. Troisième du général le matin, le coureur de l’équipe de France avait renversé la situation à son profit sur les seize kilomètres de l’ascension qui monte par le versant sud, par Guillestre. La montée est longue de 31,7 km à 4,5 % (avec un dénivelée de 1.438 m), y compris la véritable ascension finale du col, pour finir, de 14,1 km à 7,3 % (1.000 m de dénivelée).

À la sortie d’une forêt de conifères, les coureurs débouchent dans la Casse Déserte, avec ses cheminées pierreuses à 2.220 m d’altitude. Il n’y a plus de végétation dans ce désert minéral où le vent peut jouer un rôle également. Ce jeudi, il soufflera fort (rafales à 50 km/h), mais sera favorable.

Dans cet endroit lunaire, qui servit aussi de décor à une scène finale du film Les Valseuses, on a apposé à un rocher la stèle dédiée à Louison Bobet et Fausto Coppi. À partir de ce lieu, il reste environ deux kilomètres jusqu’au sommet avec une pente proche de 9 %. Cette fois, la course s’y arrêtera pour la première fois. Ce qui va constituer un nouveau défi logistique pour l’organisation du Tour, mais c’est bien sûr l’aspect sportif de cette journée que l’on retiendra d’abord. Sur les pentes de ce géant alpin se sont écrites quelques-unes des plus prestigieuses pages du Tour.

Comme quand Eddy Merckx y avait définitivement construit sa quatrième victoire dans le Tour, le 16 juillet 1972. Le Belge y avait crucifié Luis Ocana, qui, un an plus tôt, l’avait terrassé sur la route d’Orcières-Merlette…