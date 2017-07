Chris Froome pouvait, devait, frapper un grand coup... et il a finalement perdu sa tunique dorée. Si les 214 premiers kilomètres ont été décevants, les 500 derniers mètres ont apporté leur lot de surprise ! Froome qui coince, son équipier qui ne le voit pas, Bardet qui s'impose et.... Aru qui chipe le maillot jaune.

Pas le temps d'en profiter pour l'équipe Astana qui doit déjà regarder vers demain, une étape d'une centaine de kilomètres jalonnée de 3 côtes de 1e catégorie. Et en fil rouge, une question : Astana doit-elle contrôler l’étape ce vendredi ou laisser à Sky le poids de la course ?

Notre spécialiste Eric de Falleur répond à la question du jour.

D’abord, c’est le maillot jaune donc nous parlons, sans doute le plus beau et le plus recherché dans le peloton. Le porter un seul jour change parfois la vie et la carrière d’un coureur et donc personne ne le laisse filer de gaité de coeur ou se refuse à honorer ses responsabilités.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.