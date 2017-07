Avec les fortes températures qui sont annoncées sur le Tour de France ce week-end, certains coureurs rient, d’autres font la moue. Dans le camp des contres, on retrouve Tim Wellens. Le néo-Monégasque a appris récemment qu’il souffrait d’une allergie au soleil.

"Il y a quelques mois, Tim nous a fait part qu’il avait un souci avec la chaleur", détaille le médecin de la Lotto-Soudal, Servaas Bingé. "Nous avons pris sa considération très au sérieux et nous avons alors découvert qu’il souffrait d’allergie au soleil."

Une allergie qui se marque notamment par des plaques rouges qui apparaissent sur son corps. "Lors de la première étape du Tour de Suisse, j’ai eu énormément de plaques rouges sur les jambes", signale Wellens . "À partir de ce moment-là, j’ai senti que je n’aavais plus de force dans mes jambes. Mais ça, ça n’arrive que quand il fait vraiment très chaud."

Le double vainqueur de l’Eneco Tour n’avait jamais souffert de la sorte auparavant. "Je me sentais faible quand il y avait de la chaleur ces derniers temps, mais je n’avais jamais connu ça. Tiesj Benoot aussi roule difficilement sous la chaleur. Par exemple, quand je vais à la plage, je n’ai pas de problèmes avec le soleil et la chaleur. C’est uniquement quand je réalise un effort violent."

Un sujet qui oscille entre inquiétude et embarras dans l’entourage du coureur belge. "Sincèrement, cela ne m’inquiète pas beaucoup mais c’est plutôt embêtant", avance Wellens. "La chaleur et le soleil, ce sont des facteurs qu’on ne peut pas contrôler et c’est plutôt ce point-là qui m’ennuie."

