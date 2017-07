Après trois semaines de tour de France, l'heure est au bilan et notamment pour le commentateur de la RTBF: Rodrigo Beenkens.

"Si je devais résumer ce Tour en quelques mots, je dirais dichotomique et intégrale. Au niveau sportif, si nous prenons les résultats des chronos de Marseille et de Düsseldorf, c’est là que Froome a creusé son écart et a posé les jalons de sa victoire. Je me dis qu’à un moment donné, deux coureurs doivent avoir des regrets de leur premier contre-la-montre de Düsseldorf : Uran et Landa."

...