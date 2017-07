Responsable du service médical évoluant à l’échelon course sur le Tour de France, le Docteur Florence Pommerie est la première à avoir porté secours à Richie Porte : "On nous a très vite fait savoir qu’il avait tapé la falaise avec la tête. Dans ce type de cas, le protocole veut que l’on fasse un premier bilan neurologique en demandant au coureur de bouger les doigts et les pieds. Porte a su le faire sans problème et m’a d’ailleurs tout de suite parlé. Afin de vérifier son état de conscience, on lui pose plusieurs fois les mêmes questions à quelques minutes d’intervalle. Je lui ai demandé comment il s’appelait, d’où il venait et ce qu’il faisait comme métier. Il m’a répondu sans aucune hésitation et s’est même un peu énervé en avançant que je me répétais…"

Avant d’être évacué vers l’hôpital de Chambéry, le leader de la BMC s’est vu poser une minerve avant d’être immobilisé dans une civière gonflable. "Nous sommes toujours extrêmement précautionneux après une telle chute. Avant qu’un premier bilan radiologique ne puisse être effectué, il est important de tenter d’immobiliser le patient afin d’éviter d’aggraver une éventuelle lésion de la colonne vertébrale. Sur ce Tour, nous disposons à l’échelon course de deux cabriolets embarquant un trio pilote/médecin/infirmier, d’une moto dont le passager est un docteur et de trois ambulances."