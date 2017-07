Tout au long de ce Tour de France, Rodrigo Beenkens nous livrera son regard sur la course et ses à-côtés.



"Commenter le Tour quand il passe en Belgique, c’est évidemment une bonne expérience. Et même si on a évolué et que l’on est à l’ère de l’interactivité, c’est intéressant d’avoir des retours des spectateurs d’une autre manière que par les réseaux sociaux, par exemple. Ici, il y a un vrai contact et c’est toujours plaisant. Et puis, cela facilite aussi le commentaire lorsque les coureurs évoluent sur des routes que je connais. L’inconvénient des étapes intégrales, par contre, c’est que cela nous laisse beaucoup moins de liberté pour reconnaître les 40 ou 50 derniers kilomètres des étapes. Cette année, on se doit de dormir très près de la ville d’arrivée de l’étape du lendemain pour être dans les temps le matin. On peut reconnaître tout au plus les derniers hectomètres.



Je suis fasciné par Sagan. Sa facilité, son détachement, sa désinvolture… Il suscite des passions dans un sport dont on dit parfois qu’il attire un public vieillissant. Et je pense qu’avec son look et sa façon d’être, il peut vraiment fasciner les plus jeunes. Malheureusement, on attendait peut-être trop des coureurs belges. Mais la démonstration du champion du monde était telle… S’il ne déchausse pas, il crée sans doute des écarts en secondes sur la ligne !



Concernant Gilbert, je ne connais pas trop la raison de sa 22e place mais je suis certain qu’il est déçu et qu’il tentera de saisir d’autres opportunités. Pour Van Avermaet, le fait que BMC mise tout sur Porte, c’est un peu inquiétant. Cela dit, l’arrivée de Rodez sera différente et Sagan perdra sans doute un peu d’énergie dans la chasse au maillot vert d’ici là. Et outre le fait que le champion olympique ne soit pas une priorité chez BMC, je trouve dommage qu’AG2R n’ait pas misé sur son champion de Belgique. L’équipe française ne fait pas toujours les bons choix, cette arrivée convenait sans doute mieux à Naesen qu’à Bakelants. Dernière chose, je trouve que le véritable enseignement du jour du côté des favoris pour le général, c’est la présence de Quintana dans la roue des deux Sky. Il devance des garçons comme Aru et Contador, ça montre qu’il est bien."