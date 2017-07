Tour de France Le Tour de France fait relâcher ce lundi, et c'est le cas aussi pour notre Rodrigo national ! Après une semaine de commentaires des étapes en intégralité (excepté vendredi où il était remplacé par Laurent Bruwier), Rodrigo nous donne ses impressions.

"Après une semaine à commenter des étapes intégrales, je me sens bien. J’ai trouvé le bon rythme , un peu différent des éditions différentes mais je me sens en forme. Nous venons de commenter deux étapes intégrales extrêmement animées ! J’avais préparé plein de belles histoires du coin à raconter aux téléspectateurs, surtout pour l’étape de samedi. C’est bien simple, je n’ai pas pu en placer une !

Le niveau d’attention et de concentration est très important dans ce genre de journée. Je ne me souviens pas d’avoir commenté des étapes en première semaine du Tour de France où il y avait des échappées de 54 et de 36 coureurs. Il faut aller très vite pour reconnaître les hommes à l’avant afin de pouvoir comprendre le déroulement de la course et les enjeux qui en découlent mais c’est pour ce genre d’étape que j’aime faire ce métier.

(...)