Pau-Peyragudes, c'est la 12e étape du Tour de France et elle verra le peloton s'attaquer au Pyrénées. Après 100 premiers kilomètres assez plats, DH.be lancera son live (sur le coup de 14h30) pour vous faire vivre les ascension du col des Ares, du col de Menté, du Port de Balès et de Peyresourde avant la montée finale vers Peyragudes dont le dernier kilomètre offrira des pentes à 16%. Les coureurs en termineront donc à 1580 mètres d'altitude et le décors est tout simplement magnifique. Jugez plutôt:Malheureusement, les nuages risquent de disparaître avant l'arrivée des coureurs. Mais une autre "Sky" pourrait bien se charger de définir les limites des 179 coureurs encore en course aujourd'hui...