C’était haut, c’était vraiment haut, mais c’était beau ! La Dernière Heure-Les Sports a eu la chance d’être invitée par la société Skoda, un des sponsors principaux du Tour de France, pour suivre la troisième étape, entre Verviers et Longwy, au cœur de la course. Au sein d’une voiture qui s’est glissée juste derrière l’échappée de la journée, celle des six fuyards, dont Frederik Backaert et Adam Hansen. Mais aussi en survolant le peloton en… hélicoptère.

Une expérience unique et magique que le constructeur automobile, qui fournit 250 véhicules sur ce Tour de France et sponsorise le maillot vert depuis 2015 (après l’avoir fait pour le maillot blanc de 2004 jusqu’à 2014), offre à ses invités ou partenaires.