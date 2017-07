Habité d’un sentiment ambivalent au soir du premier succès d’étape de Kittel sur ce Tour, à Liège, Patrick Lefevere avait le sourire plus franc jeudi dans l’Aube.

"Comme lors de l’arrivée dans la Cité ardente, notre sprinter n’a pas vraiment pu compter sur la mise en place de notre train, jugeait ainsi le manager flandrien. Il faut dire que nous avions certaines circonstances atténuantes. Trentin souffre des côtés suite à une chute, Brambilla et Martin sont concentrés sur la perspective du général, Vermote avait effectué un gros boulot pour contrôler l’échappée, Gilbert s’était livré sans retenue dans une échappée mercredi et Bauer a dû s’écarter assez tôt… Sabatini a heureusement pu le replacer intelligemment dans le dernier kilomètre. Certains ont parfois critiqué Marcel en avançant qu’il avait impérativement besoin d’un train pour s’exprimer, mais il démontre le contraire. Il peut très bien se débrouiller seul ou presque (rires)…"

De l’aveu même de ses rivaux, Kittel est tout simplement le plus fort sur ce début de Tour.

"Cette seconde victoire ne fait l’objet d’aucune discussion, poursuivait Lefevere. Marcel a mis tout le monde d’accord et semble au-dessus du lot. Depuis plusieurs années, sur le Tour, le placement semble bien plus important que la mise en place d’un train. Ce vendredi, la 7e étape semble promise à un sprint massif, mais on va d’abord profiter de ce succès. C’est un des clichés du sport, mais nous souhaitons vraiment vivre au jour le jour. Contrairement à l’année dernière où j’avais dû rappeler tout le monde au calme après deux défaites dans les deux premiers sprints massifs, l’atmosphère dans l’équipe est évidemment bien plus relax et positive."

C’est ce que le Flandrien a pris l’habitude d’appeler le wining mode…