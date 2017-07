Pendant le Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée.

Ce mercredi, c’est au tour du Hennuyer Thomas Degand.

Thomas Degand, vous êtes sur le Tour de France, la plus grande épreuve cycliste du monde. Vous rappelez-vous de votre première course ? "Oui, je devais avoir 15 ans. C’était une course pour tous coureurs à Lessines, organisée chaque année lors d’une fête. Je m’étais inscrit, et j’avais… gagné ! Bon, ce n’était pas une vraie course avec des licenciés, mais c’était un début. En fait, je roulais déjà avec les cyclos le week-end, mais cela m’avait poussé à prendre une licence chez les débutants, catégorie dans laquelle j’ai fait ma première vraie course officielle, me classant treizième. Le week-end suivant, à Deux-Acren, je terminais troisième. C’était chouette comme début !"

Si vous n’étiez pas devenu coureur pro, quel métier auriez-vous voulu faire ? "Mes parents m’ont toujours poussé à terminer mes humanités générales. Mais je me serais bien vu comme un manuel. J’aime bien tout ce qui est mécanique moto ou mécanique auto."

(...)