Dans la petite rue qui jouxte son magasin de cycles à Itzig, au sud de Luxembourg ville, Andy Schleck a improvisé un critérium avec son fils Teo, trois ans et demi, qui a déjà fait tomber les stabilisateurs de son petit vélo. "Frank ne devrait pas tarder", nous lance le vainqueur du Tour de France 2010 dans un grand sourire, 32 ans. "Contrairement à ce que l’on pense, c’est lui qui est toujours en retard... (rires)"

Désormais tous deux retraités des pelotons, les plus célèbres frères luxembourgeois ont accepté, pour nous, de se réunir autour d’un café afin de revenir sur leur carrière mais aussi d’évoquer leur nouvelle vie avec une complicité intacte alors que le Tour s’élancera ce mardi de leur ville natale : Mondorf-les-Bains.

Andy, Frank, notre première question sera toute simple : comment allez-vous ?

A. S.: " Tout se passe au mieux! Cela fait près de trois ans maintenant que j’ai pris ma retraite (octobre 2014) et ai désormais pris mes repères dans cette nouvelle vie. Celle que l’on qualifie de normale (rires)... Au-delà d’un quotidien familial qui me comble, je suis pleinement investi dans mon magasin et suis aussi le président du Tour du Luxembourg. Mon emploi du temps est bien plus chargé que lorsque j’étais coureur (rires)..."

F. S. : "Durant mes quatorze années de professionnalisme, j’ai eu le temps de mûrir certains projets auxquels je souhaitais goûter une fois ma carrière terminée. Depuis ma retraite en octobre dernier, j’ai le sentiment de tout vouloir accomplir dès les premiers mois (rires)... Je suis encore dans une phase de transition. Le stress de la compétition, les chutes ne me manquent aucunement mais j’ai parfois la nostalgie pour la vie d’équipe. La passion du vélo ne m’a en tout cas pas quitté puisque je roule encore pratiquement chaque jour (lire plus loin)."

Le vélo fait donc toujours partie de votre quotidien sous des formes différentes. Etait-il inconcevable de totalement tourner le dos à cette discipline?

A. S. : "Juste après avoir raccroché, j’ai songé un instant tenter quelque chose de très différent mais cette seule perspective créait déjà un manque (rires)... Quand vous aimez réellement quelque chose, il n’y a pas de raisons de s’en priver. Aujourd’hui, je suis plus impliqué personnellement dans le cyclisme que lorsque j’étais coureur. C’est la passion pure qui me dirige désormais."

N’avez-vous pas le sentiment de, peut-être, aimé encore davantage le vélo aujourd’hui ?