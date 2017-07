Cela fait maintenant trente-deux ans que la France attend un successeur à Bernard Hinault. Une très longue attente qui amplifie, d’année en année, la pression sur les épaules de la jeune génération. Des coureurs comme Romain Bardet et Thibaut Pinot doivent vivre avec le sentiment que toute la nation croit en eux. Ils portent aussi les espoirs de succès sur la Grande Boucle de toute une nation.

Une situation qu’il convient de gérer le mieux possible pour l’entourage des deux coureurs Français. "Je trouve que l’on met trop de pression sur les épaules de Romain (Bardet) , par les journalistes d’une part et par les citoyens français d’autre part" , analyse Vincent Lavenu, le patron d’AG2R La Mondiale. "C’est compréhensible parce qu’il y a une attente légitime de succès après Hinault. Nous le savons, cela fait partie du jeu et nous mettons tout en œuvre pour s’occuper du mieux possible de notre coureur."

Même son de cloche du côté de Thibaut Pinot même si le Franc-Comtois est arrivé sur ce Tour sans réel objectif au classement général après un Giro éprouvant. "Vous verrez, le jour où vous, en Belgique, vous allez avoir un coureur capable de gagner le Tour, cela sera pareil, vous ne l’avez plus gagné depuis Van Impe !" signale Marc Madiot, le manager de la FDJ. "C’est une situation normale. Nous, pour aider notre coureur, on l’aide dans son programme de course, par exemple, mais il y a une chose que l’on ne pourra jamais faire à sa place : pédaler !"

"Pour obtenir un résultat, il faut essayer de ne pas rajouter de la pression" , ajoute Lavenu. "Évacuer la pression, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas concentrés. L’équipe, Romain en particulier, est très concentrée. Nous nous devons d’essayer d’appréhender les questions des journalistes, des supporters et des partenaires ! L’attaché a un gros travail en amont à effectuer."

Pour Bardet, il a dû changer un petit peu sa manière de communiquer, lui qui n’aimait pas passer son temps avec les journalistes lorsqu’il était au début de sa carrière. "Il a compris que cela faisait partie du métier et que c’était incontournable, souligne Lavenu. Il accepte avec professionnalisme et avec maturité. Le sportif de haut niveau qui est mis en avant doit s’attendre aussi à une part de critique, mais, comme je l’ai dit, il est préparé pour cela. J’ai aussi l’impression que la pression est plutôt saine que malsaine. Ils suscitent de l’espoir chez les gens et c’est bien normal."

Le Giro , passage obligé ?

Cette saison, Thibaut Pinot a décidé de se lancer à l’assaut du Tour d’Italie.

Si Romain Bardet s’accommode plutôt pas mal de la pression inhérente à son statut d’outsider du Tour, cela n’a pas toujours été le cas pour Thibaut Pinot. Après un premier Tour de France intéressant où, à 22 ans, il avait gagné une victoire d’étape à Porrentruy sur le Tour, le coureur de Marc Madiot a connu des Grandes Boucles en dent de scie avec des hauts (sa 3e place en 2014) et des bas (deux abandons en 2013 et 2016).

"Je tiens à rectifier quelque chose : Thibaut n’est pas allé sur le Giro pour esquiver la pression du Tour de France , clame Marc Madiot. C’était juste le bon moment pour y aller. Il a le bon âge aussi pour diversifier son palmarès."

Pour Bardet , la participation au Giro a aussi été évoquée, mais repoussée à un peu plus tard. "Romain en a très envie, mais on s’est aperçu que le Giro n’était pas adapté à ses qualités , signale Vincent Lavenu. Il y avait pas mal de kilomètres de contre-la-montre et on lui a expliqué que ça pourrait lui nuire en course. Récemment, il a reconnu que nous avions raison, mais, dans le futur, il ira, c’est sûr. D’ailleurs, regardez celui qui a gagné : Tom Dumoulin, un excellent rouleur. Les différences de temps se font de plus en plus dans les chronos et de moins en moins en montagne. Romain doit absolument gommer cette faiblesse."

Pour rappel, Nairo Quintana, après un premier Tour de France réussi en 2013 (où il avait terminé deuxième derrière Froome), en avait profité pour prendre de l’expérience sur le Tour d’Italie 2014 qu’il avait remporté. À l’époque, le Colombien avait fustigé la décision de ses dirigeants avant de reconnaître que c’était un très bon choix pour la suite de sa carrière.

"Les médias ne parlent pas de Calmejane"

Si certains coureurs sont surexposés médiatiquement, comme Thibaut Pinot ou Romain Bardet, ceci diminue l’espace et le temps consacrés à d’autres coureurs français. Il faut bien l’admettre : la France vient de sortir une génération incroyable de cyclistes avec des sprinters comme Coquard, Démare, des grimpeurs comme Bardet, Barguil, Pinot, Gaudu ou encore un puncher comme Alaphilippe. "Je trouve cela triste que les médias français ne se focalisent que sur Pinot et Bardet, il n’y en a que pour eux !" , peste à ce sujet Jean-René Bernaudeau, le manager de la Direct Énergie. "Nous, par exemple, on peut compter sur un excellent Lilian Calmejane mais les médias n’en parlent pas du tout."