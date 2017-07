Dans les rues de Vittel, Ferdinand et Marko semblent errer comme deux âmes en peine. Un t-shirt vert aux couleurs de la Slovaquie sur les épaules, les deux amis paraissent traîner une vilaine gueule de bois sous le soleil vosgien qui fait perler leur front.

"Je vous assure pourtant que nous n’avons pas avalé une goûte d’alcool mardi soir", soufflait Ferdinand, le seul à maîtriser quelques mots d’anglais. "Le cœur n’y était vraiment pas…"

Débarqué sur la route du Tour de France le jour de l’arrivée dans la cité thermale, les deux quinquagénaires pensaient vivre six jours de fête.

"Nous sommes arrivés de Slovaquie mardi soir, spécialement pour supporter Peter sur ce Tour. Après y avoir songé depuis plusieurs années, nous nous étions enfin décidés à franchir le pas et à nous offrir ce petit bout de rêve. Nous avions constitué un pécule d’un peu plus de 1.000 euros. De quoi pouvoir suivre la course jusqu’à dimanche à Chambéry. Mais sans Peter, cela n’a plus aucun intérêt, nous allons rentrer en Slovaquie…"

En plus d’écourter leurs vacances, la décision posée par le jury des commissaires laisse un goût amer dans les gorges de Ferdinand et Marko.

"Nous venons de Komarno, à 200 kilomètres de Zilina, la ville des Sagan. J’ai eu ma famille au téléphone ce mercredi et je peux vous assurer que l’exclusion de notre champion du monde est vécue comme un véritable drame national au pays ! Peter est notre plus grande star. Ce qu’il vit est injuste, mais il répondra avec les pédales…"