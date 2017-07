Heureusement que Marcel Kittel a dix doigts et que le parcours de ce Tour de France ne propose que neuf occasions pour les sprinters, sans quoi l’Allemand serait bien en mal de faire le décompte de ses succès au moment de monter sur un podium qu'il connaît désormais comme sa poche.

Vainqueur à Pau d’un sprint dans lequel il ne sembla jamais mis en danger, le coureur de la Quick Step continue d’affoler les compteurs et les statistiques (lire ci-contre), sans changer de stratégie et avec les mêmes ingrédients du succès.

1. Une équipe expérimentée

Avec une moyenne d'âge de 30 ans et demi pour ses huit coureurs encore en course (Trentin a terminé hors délais dimanche), l'équipe belge peut se targuer d'avoir de la planche. Un sang-froid indispensable dans la gestion des sprints massifs et du contrôle des échappées.

2. Une réelle complicité avec Sabatini

