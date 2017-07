Madame Tony Gallopin nous raconte ses débuts sur le service public lors de cette Grande Boucle.

"J’ai débuté mon quatrième Tour de France en tant que commentratrice et pour le moment, tout se passe bien. J’ai intégré l’équipe de France Télévisions, ce qui est un grand changement de mon côté. C’est une expérience incroyable. Le vélo a toujours fait partie de mon quotidien et avoir eu la chance de me reconvertir dans les commentaires sur la plus grande course du monde, c’est très épanouissant. J‘ai longuement réfléchi avant d’accepter l’offre de France Télévisions, c’était un grand saut dans l’inconnu pour moi. La plus grande difficulté c’est de commenter les étapes en intégralité; cela demande énormément de concentration. J’ai eu Tony (Gallopin) au téléphone mardi soir; cela va de mieux en mieux pour lui. La journée la plus compliquée pour lui a été celle de lundi avec l’arrivée à Longwy. Il a énormément souffert sur son vélo. Mardi, c’était un peu plus calme donc il a pu rester tranquillement dans les roues. Le voir souffrir sur un écran, ce n’est pas facile. Notre début de Tour a été très compliqué avec notre cambriolage en plus. Néanmoins, un cambriolage, cela reste des éléments matériels, on peut passer au-dessus mais quand tu as un problème physique, comme Tony avec son entorse, il est difficile d’en faire abstraction. Par contre, observer Tony se débattre comme il le peut en course, ça me fait forcément quelque chose mais je ne peux évidemment pas le montrer à l’antenne. Maintenant, comme l’étape est diffusée en intégralité, je ne me rends plus jamais au départ et je file directement à l’arrivée. Ceci complique les choses avec Tony. Depuis le début du Tour, je ne l’ai pas encore vu ! Je le verrai si un jour il vient sur notre plateau ou lors des deux journées de repos."