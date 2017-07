Revivez notre live:

Comme prévu, le peloton est arrivé groupé à 600 mètres de l'arrivée, au pied de la dernière difficulté du jour. Oliver Naesen, le champion de Belgique, a lancé les hostilités mais Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet ont directement répondu. Jusqu'à cent mètres de l'arrivée, cette étape ressemblait à un championnat de Belgique. Malheureusement, un Australien est venu gâcher la fête. Plus fort, plus véloce, plus en forme, Michael Matthews a débordé Van Avermaet pour s'offrir une magnifique victoire d'étape. "Quand tu es battu par un garçon plus fort que toi, il n'y a rien à dire.à lui", déclarait le champion olympique après l'arrivée.L'autre grande nouvelle de cette 14e étape, c'est la petite défaillance de Fabio Aru qui a perdu du temps (18 secondes de retard au général) et cède le maillot jaune à Christopher Froome. La journée a été très fatigante, dans le vent et avec les nombreuses bosses, d'autant plus que le peloton a roulé très fort toute la journée pour rattraper Thomas De Gendt, qui a longtemps fait le show à l'avant de la course. En manque d'équipiers, le champion d'Italie a dû perdre plus de forces que Froome, Bardet, Uran et Dan Martin et a explosé dans les derniers hectomètres, pour finalement perdre plus de temps que sur la plupart des étapes de haute montagne !Froome est donc à nouveau paré de jaune, avec 19 secondes d'avance sur Aru, Bardet est à 23", Uran se rapproche à 29" tandis que Landa pointe à 1'17" et Dan Martin à 1'26". Il y a plus de suspense que jamais dans ce Tour de France.Ce dimanche, les coureurs s'attaqueront au massif central avec deux grands cols au programme !