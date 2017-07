Le Français Guillaume Martin, 3e de la 8e étape, a apporté à l'équipe belge Wanty-Groupe Gobert le premier podium de son histoire sur le Tour de France. L'équipe continentale professionnelle a été invitée sur la Grande Boucle.

"J'ai profité du fait que les favoris se neutralisaient pour attaquer", a raconté le Français de 24 ans. "Ce résultat est très positif pour notre équipe, qui ne dispose pas d'un budget comme celui de Sky ou BMC. Nous nous débrouillons avec nos moyens et nous essayons d'être plus malins. L'ambiance dans l'équipe est magnifique, nous sommes venus ici pour aller dans les échappées, nous prenons beaucoup de plaisir."

"J'espérais pouvoir creuser un petit écart afin de gagner quelques places au classement général mais je me contente volontiers de cette 3e place. Hilaire Van der Schueren préférait que nous économisions nos forces et gardions nos places, mais j'ai préféré passer à l'offensive. J'en paierai peut-être le prix demain mais bon, ce qui est acquis est acquis", a ajouté Martin.

"Tout fonctionne très bien pour nous pour le moment. Tout le monde est content de nos performances depuis le départ. Nous sommes dans les échappées et avons remporté 2 fois le Prix de la Combativité. Je suis novice sur le Tour et je veux continuer à en profiter."

Hilaire Van der Schueren, directeur sportif de l'équipe continentale professionnelle, s'est montré très enthousiaste à l'arrivée. "Ce résultat est fantastique, nous ne pouvions pas espérer mieux. Guillaume reste également dans le top 20 du classement général. J'espère qu'il n'aura pas un coup de moins bien car l'étape de dimanche s'annonce rude avec 3 cols hors catégorie. Il faut parfois le brider car il veut toujours attaquer. Guillaume a un tempérament fantastique, il sait ce qu'il veut."





Jan Bakelants s'est démené en tête de course

Jan Bakelants (AG2R) s'est régulièrement porté aux avant-postes lors de la 8e étape du Tour de France. Cependant, le Belge a dû se contenter d'une anonyme 57e place finale. "J'étais peut-être un peu moins frais que dans la Planche des Belles Filles et j'en ai payé le prix dans le final", a expliqué Bakelants après l'arrivée.

"C'était une étape vraiment dure. Greg Van Avermaet était très fort, tout comme Thomas De Gendt au début. Je me suis extirpé du groupe de 50 coureurs pour me retrouver avec 7 autres coureurs en tête, dont certains très bons rouleurs. Mais dans la première montée, d'autres sont revenus de l'arrière. Mais tout changeait constamment", a ajouté le Belge de 31 ans.

Dans le final, Bakelants était un peu trop court et n'a pas pu suivre les meilleurs. "Je me sentais de moins en moins bien et la dernière montée était trop raide pour moi", a avoué le Belge, qui reste cependant optimiste. "Dimanche, ce sera encore une grosse journée (NDLR: 3 cols HC et 7 difficultés répertoriées), je ne pense pas que je vais attaquer. Si le rythme en début d'étape est aussi élevé qu'aujourd'hui (samedi), il faudra se tenir prêt. Si vous êtes en difficulté dans les premières bosses, cela peut vite devenir problématique", a conclu Bakelants.





La journée à l'attaque de Serge Pauwels n'a pas payé

Serge Pauwels présent dans la grande échappée de la 8e étape du Tour de France, samedi, a dû se contenter de la 40e place à l'arrivée. "Dommage, à la fin le réservoir était vide", a reconnu le coureur de Dimension Data à l'issue de la première étape jurassienne de la Grande Boucle qui reliait Dole à la Station des Rousses. Pauwels a accompagné Roche, Gesink et Calmejane jusqu'à l'attaque de ce dernier qui a filé vers la victoire.

"Jusque-là j'étais bien. Je serrais les dents sur les attaques de Roche et des autres. Après la mi-course, je n'ai pas quitté les cinq premières positions. C'est dommage, j'étais totalement vidé quand Calmejane s'est échappé, parce que j'avais dépensé beaucoup d'énergie en chemin. Je ne me reproche rien. Je pense que j'ai effectué une belle course."

"C'es juste dommage que je n'ai pas réussi à gagner. Calmejane a organisé sa course différemment. Il a quitté le gros groupe dans l'avant-dernière montée pour nous rejoindre et nous lâcher dans la dernière ascension. Je n'avais pas de réponse. Il a effectué un grand numéro. Calmejane est un costaud. Chapeau bas."

"Je suis parti aujourd'hui en pensant au maillot jaune. Je dois me contenter d'une anonyme 40e place. Sky avait pourtant déclaré qu'ils ne rouleraient pas derrière nous. J'avais demandé auparavant à Luke Rowe. Je comprends toujours moins ces tactiques de course. La course est devenue tellement imprévisible. C'est dommage, mais je vais encore essayer."

"Cet effort ne m'a rien rapporté. J'espérais le jaune et je me retrouve les mains vides. J'espère bien récupérer ce soir, car dimanche cela va être une étape très difficile. On ne sait jamais (rires)."