Peter Sagan n’aura pas attendu longtemps pour tenir son rang de double champion du monde. Dès le 3e jour, le Slovaque, un peu en retrait dans le chrono (18e) puis débordé dans le sprint à Liège (10e seulement), s’est imposé. Facilement a-t-il semblé puisque Sagan s’est même payé le luxe de déchausser dans les derniers hectomètres, puis de repartir comme si de rien n’était. Un incident qui n’avait même pas semblé l’émouvoir.

"Non, je ne connais pas la pression", rigolait-il au pied du podium. "La finale a été dure. BMC a fait un gros travail pour Porte qui est parti très fort à 600-700 mètres. Il avait creusé un petit écart et je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser filer. Je voulais poursuivre mon effort, mais j’ai vu que nous étions encore à 400 mètres de la ligne. C’était trop loin, j’ai un peu attendu. Puis, j’ai démarré, mais mon pied est sorti de la pédale. Je ne sais pas pourquoi et je dois dire que je n’ai pensé à rien alors si ce n’est à repartir au plus vite. Heureusement, j’ai pu repartir et gagner, malgré le retour de Matthews."

Le double champion du monde ne tarissait pas d’éloges pour ses coéquipiers et notamment pour son frère aîné Juraj.

"Je dois remercier mes équipiers", continuait Sagan, qui venait d’offrir le premier succès d’étape sur le Tour de son histoire à sa nouvelle formation, Bora-Hansgrohe. "Alors que ce n’était pas facile car l’étape était nerveuse et la finale compliquée, ils ont abattu un énorme boulot. Notamment mon frère Juraj qui a roulé pour qu’on reprenne les attaquants. Ça me fait énormément plaisir qu’il soit là, qu’il découvre le Tour, son atmosphère. Nous avons toujours eu une excellente relation. C’est un bonheur particulier de partager tout ceci avec lui car c’est lui qui a commencé le vélo et m’y a amené. Sans lui, je ne serais pas là."

Juste avant le Tour, le porteur du maillot arc-en-ciel avait annoncé que son épouse, Katarina, attendait leur premier enfant.

"Quand elle me l’a annoncé, c’était comme les sensations d’une grande fête (il rit) avec beaucoup d’émotion, évidemment. J’ai l’air cool avec cette idée, mais je ne sais pas si je le suis", disait-il encore. "Le plus important, c’est que l’enfant soit en bonne santé, après, je ne sais pas ce que cela va changer dans ma vie; il faut le demander à ceux qui ont vécu l’expérience. Mais, c’est pour dans trois, quatre mois. Le ventre de Kate grossit, mais, pour le moment, je suis au Tour."

Le Slovaque a remporté au sommet de la côte des Religieuses sa huitième étape sur le Tour et son septième succès (après Kuurne-Bruxelles-Kuurne, deux étapes de Tirreno, une du Tour de Californie et deux de celui de Suisse) d’une saison qui n’eut pas des débuts tonitruants. Deuxième à Milan-Sanremo, il avait chuté au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix.

"C’est le sport et le cyclisme, moi je n’ai jamais douté, je sais bien qu’il y a des bons et des mauvais jours", expliquait encore Peter Sagan. "Je suis très fier du maillot que je porte (NdlR : de champion du monde) depuis deux ans, il me donne énormément de motivation. Ce qui me pousse à continuer, c’est que je ne prends pas le cyclisme sérieusement, mais comme un amusement."

Son maillot arc-en-ciel, l’ancien cyclo-crossman et vététiste s’apprête peut-être à le troquer dans les prochains jours pour un énième maillot vert. Lors des cinq Tour de France auxquels il a pris part, Peter Sagan a toujours remporté le classement par points et le voici déjà, à 27 ans seulement, à une victoire du record détenu par l’Allemand Erik Zabel, qui a remporté le maillot vert à six reprises.

"On verra", répondit-il, dans le style qu’on lui connaît, en montrant sa tunique irisée. "Je suis content de celui-ci et de ces lignes ! Le record de Zabel ? Ce n’est pas important. Il y a des choses bien plus graves et sérieuses dans le monde."