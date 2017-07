Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) a été récompensé de sa longue échappée en remportant le Prix de la Combativité. " Je n'y avais même pas pensé" a-t-il déclaré après la course.

Gilbert, qui fêtait ses 35 ans ce mercredi, s'est illustré dans l'échappée du jour aux côtés, notamment, des Belges Thomas De Gendt (Lotto Soudal) et Jan Bakelants (AG2R). "Je voulais me glisser dans une échappée", a-t-il raconté. "Cela a réussi mais nous n'avons pas reçu assez d'avance de la part du peloton. Nous roulions très vite devant mais le peloton également. Nous avons donné le maximum. À la fin, j'ai tenté de sortir et Jan Bakelants m'a suivi mais notre avance était trop petite. J'ai pris beaucoup de plaisir et, en plus, je reçois le Prix de la Combativité. Ce n'était pas prévu et c'est un prix qui fait toujours plaisir. Je me sentais bien aujourd'hui et je voulais tenter quelque chose. À Longwy, je n'avais pas les jambes et je suis passé à côté d'une belle chance de victoire. Mais il y en aura d'autres sur ce Tour."

En 2014, lors du dernier passage à La Planche des Belles Filles, Gilbert n'était pas sur les routes du Tour. "La dernière fois, je regardais cette arrivée à la télévision", a-t-il souri. "Cette fois, c'était mon tour. À la télévision, la pente paraissait moins raide. Il y a certaines portions de plat mais c'est une montée très éprouvante et il faisait très chaud également. Cela a rendu les choses encore plus difficiles."





Aru: "La guerre jusqu'à la fin"

Comment réagissez-vous à cette première victoire d'étape dans le Tour ?

"J'ai du mal à réaliser. Vous me connaissez, je préfère garder profil bas. Mon bonheur est énorme. Gagner une étape du Tour manquait à mon palmarès. J'ai passé des mois difficiles à cause de ma blessure, mon équipe aussi a passé des moments difficiles (le décès de Michele Scarponi fin avril, ndlr). Ma famille, mon masseur, mon attaché de presse sont les seuls à savoir ce que j'ai vécu à cause de ma blessure. J'ai eu du mal à me résigner à ne pas courir le Giro. Ce n'est pas tous les ans que le Giro part de Sardaigne (son île natale, ndlr). Mais je suis allé au départ et le public m'a fait un accueil fantastique. Ma blessure était plus sérieuse que prévu. Dès que j'ai compris que je ne ferai pas le Giro, je me suis concentré sur le Tour. En avril, je n'imaginais pas que je serai au départ du Tour, d'où ma joie d'aujourd'hui. Je ne connaissais pas la montée. J'ai regardé sur internet les vidéos (des victoires) de Froome en 2012 et de Nibali en 2014. C'est en les voyant que j'ai décidé d'attaquer à moins de 3 kilomètres. Mais, pour la suite du Tour, je préfère le prendre jour après jour."

Qu'avez-vous appris de votre premier Tour, en 2016 ?

"J'ai beaucoup appris de l'avant-dernière étape. C'était pire qu'un coup de couteau pour moi. Après cette journée noire, je m'étais promis de revenir le plus vite possible sur le Tour, une course qui me plaît beaucoup. Quand je suis remonté sur le vélo, c'est le Tour qui m'a redonné le sourire et l'envie pour m'entraîner. J'ai passé un excellent hiver mais je n'ai pas réussi à démontrer ma vraie valeur jusqu'au Dauphiné et au championnat d'Italie. J'ai beaucoup travaillé pour bien faire et je dédie cette victoire à ma famille, à mes proches."

Êtes-vous devenu l'adversaire numéro un pour Chris Froome et l'équipe Sky ?

"La Sky était très forte dans la montée finale, ses coureurs étaient en nombre. Ce sera dur de se battre contre eux. Chris est très fort, je me souviens bien de la Vuelta 2015, mais je n'ai jamais eu peur de l'attaquer. Ici aussi on se fera la guerre jusqu'à la fin. Quand on se sent bien, on peut attaquer, sinon il vaut mieux rester dans les roues. Aujourd'hui, j'ai essayé pour donner du spectacle. Je suis très satisfait: non seulement j'ai donné du spectacle mais j'ai gagné."

Déjà en jaune, Froome a pu jauger ses adversaires

Chris Froome (Sky) porte pour la première fois dans ce Tour de France le maillot jaune de leader au classement général. Le triple vainqueur de la Grande Boucle et vainqueur de l'étape à La Planche des Belles Filles en 2012 compte désormais 12 secondes d'avance sur son coéquipier Geraint Thomas et 14 secondes sur Fabio Aru (Astana).

"Je suis très heureux de pouvoir à nouveau porter ce maillot ", racontait Chris Froome après la course, lui qui a été l'auteur d'une nette accélération dont la principale victime se nomme Nairo Quintana. Lorsque Aru a accéléré, Froome et Porte l'ont laissé partir. "Il a choisi le meilleur moment pour attaquer. Il y avait une portion de plat et nous lui avons laissé trop d'espace. C'est une erreur que nous ne devrons plus commettre à l'avenir", a ajouté le Britannique, triple vainqueur de l'épreuve.

Froome ne va cependant pas planer après cette étape. "Cette étape a livré une première impression sur les autres coureurs qui visent le classement général", a avoué Froome. "Maintenant, on en sait un peu plus sur la condition des uns et des autres. Je tiens également compte que c'est le genre d'arrivée qui convient aux coureurs en forme. C'était très raide sur la fin et Daniel Martin est très fort sur ce genre de pente. Mais il n'y a pas eu de gros écarts aujourd'hui."

Quintana a perdu 14 secondes, Contador seulement six, Bardet quatre tandis que Porte et Froome ont terminé avec le même chrono. "Les écarts sont minimes. Seul Aru a fait un grand bond au général. Nous devrons certainement le surveiller. Je pense que l'organisation aura une course haletante comme elle l'espérait. Le Tour est encore loin d'être fini", a ajouté 'Froomey'.

Comme lors du contre-la-montre à Düsseldorf, l'équipe Sky a fait forte impression. "C'est fantastique" s'est réjoui Froome. "Quand je peux encore compter quatre coéquipiers dans la dernière côte, cela veut dire quelque chose. D'autres équipes ne peuvent pas suivre et cela donne de la confiance. Le Tour est encore long. Heureusement, les deux prochains jours seront consacrés aux sprinteurs."

Bakelants: "Pas assez d'avance au pied de la montée"

Jan Bakelants (AG2R) s'est trouvé dans l'échappée de la cinquième étape du Tour de France vers la Planche des Belles Filles en compagnie de Philippe Gilbert et Thomas De Gendt. "J'avais inscrit cette course dans mon calendrier", déclarait-il après la course. "Dommage que nous n'avons pas obtenu de résultat."

Bakelants a terminé à la 51e place à 4:02 du vainqueur du jour, l'Italien Fabio Aru (Astana). "J'espérais un peu que le peloton laisse rouler l'échappée comme avec Greg Van Avermaet l'année dernière ou avec Bilel Kadri en 2014. Le peloton ne nous a jamais donné beaucoup de temps mais dans la première étape de montagne, on ne sait jamais à quoi s'attendre."

BMC, de son côté, a imposé un tempo élevé en tête du peloton. "Richie Porte avait certainement envie de gagner cette étape", a expliqué Bakelants. "Notre avance n'a jamais été grande car le peloton roulait vite. Tout le monde a fait sa part du boulot dans l'échappée mais chapeau à BMC pour le travail réalisé."

Bakelants a roulé seul en tête pendant quelques kilomètres mais il s'est vite rendu compte que sa tentative était vaine. "Je sentais que j'étais le plus fort du groupe, a-t-il déclaré. "J'aurais peut-être dû attendre plus rapidement. Quand Gilbert est parti, c'était une belle opportunité mais notre avance était trop courte. Il nous aurait fallu au moins deux minutes d'avance avant la dernière côte pour avoir une chance de gagner. J'ai essayé aujourd'hui mais je vais encore tenter ma chance dans ce Tour", a promis le Belge de 31 ans.

Simon Yates: "Je suis heureux. J'ai peut-être dépensé un peu trop d'énergie à essayer de suivre Aru, mais je n'ai pas à me plaindre. Aru était un cran au-dessus de tout le monde aujourd'hui. Ça ne va rien changer à la situation dans l'équipe: je suis venu pour remporter le maillot blanc."

Dan Martin: "Je passe encore une fois près de la victoire. Mais je pense que c'est une bonne performance et je m'en satisfais. Aru a fait le trou et il était impossible de le combler. Il a choisi le meilleur moment pour passer à l'attaque. On s'est un peu regardés, il y a eu un temps d'hésitation et il avait déjà fait un écart important."

Richie Porte: "Mon équipe a été formidable, c'est elle qui a fait la course, et je suis satisfait de cette première arrivée au sommet. J'ai bien couru même si je m'attendais à un peu mieux. Mais c'est juste la première montée et il y a encore beaucoup à faire. Aru a été incroyable. Chapeau ! Il aura maintenant beaucoup plus de pression sur lui. L'an dernier, il était très fort avant d'exploser vers la fin. Froome ? Il est plus fort évidemment qu'au Dauphiné mais je pense que la Sky n'est pas tout à fait ce qu'elle était l'an dernier."

Romain Bardet: "Je m'en sors pas mal aujourd'hui. Aru était le plus fort. C'est le seul qui a pu attaquer et créer un petit écart. Il nous a surpris en partant de loin. Je suis content, j'ai pu répondre à l'attaque de Froome et finir dans un mouchoir de poche. J'ai toujours eu l'habitude d'attaquer le Tour de manière un peu compliquée, là c'est rassurant."

Alberto Contador: "Je ne me sentais pas très bien, l'important était de sauver la suite du Tour. Il y a des écarts et ce n'est jamais bien même si les différences ne sont pas très significatives. L'essentiel est préservé. J'ai deux jours devant moi pour m'améliorer. On verra surtout dans les Alpes. Gagner le Tour ? On en reparlera dans 15 jours. Aru ? Je pensais davantage à Chris (Froome) et à Richie (Porte). Mais, bien sûr, Aru est très fort, il l'a montré au Dauphiné."

Nairo Quintana: "La journée a été difficile, avec une allure rapide dès le départ et la chaleur. Je n'étais pas dans un bon jour. Mon objectif était de ne pas perdre du temps. J'en ai lâché un peu mais j'ai essayé d'en perdre le moins possible. Nous n'en sommes qu'à la 5e étape et j'espère continuer à m'améliorer, me remettre dans le coup après le Giro. Je n'ai pas été surpris par l'attaque d'Aru, je savais qu'il était en forme. Bien sûr, c'est un candidat à la victoire."