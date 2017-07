L’être humain semble parfois indissociablement lié à son environnement naturel. Né à Trbovje en 1989, au cœur des montagnes slovènes, il devait être ainsi écrit que Primoz Roglic décrocherait le plus grand succès de sa carrière dans ces Alpes qu’il connaît si bien.

Un massif que le coureur de chez LottoNL-Jumbo avait l’habitude de conquérir autrefois d’une autre manière…

Champion du monde junior par équipes de saut à ski en 2007, Roglic ne serait sans doute jamais devenu coureur s’il n’avait été victime d’une terrible chute quelques mois plus tard. En mars 2007, le Slovène s’attaque au mythique tremplin de Planica, le plus long du monde avec son toboggan de bois de 215 mètres. En plein vol, il est soudainement déstabilisé et s’écrase la tête la première sur une piste verglacée… Une image qui glace le sang. Miraculeusement, il ne s’est relevé qu’avec quelques fractures bénignes et de nombreuses contusions.

Le traumatisme psychologique se révèle bien plus profond que les plaies physiques. En 2011, après un long chemin de croix tout de même jalonné de deux victoires en Coupe continentale, il choisit de mettre un terme à sa carrière sur les lattes.

"J’avais débuté ce sport à 8 ans, car il s’agit d’une discipline très populaire en Slovénie , commentait cet hiver le vainqueur de la 17e étape du Tour. J’avais une ambition plutôt simple : devenir le meilleur sauteur à ski du monde (rires). Arrivé à l’âge de 20 ans, j’ai dû me rendre à l’évidence : je ne faisais pas partie du gratin mondial. J’ai donc tenté d’atteindre les sommets par un autre biais. Je me suis acheté un vélo et ai rapidement découvert que je me débrouillais bien… Je n’avais pourtant jamais réellement pratiqué, même dans le cadre de ma préparation pour le saut à ski. Le cyclisme est un sport d’endurance alors que nous cherchions à entretenir les fibres musculaires rapides pour nos impulsions sur le sautoir…"

Cinq ans après avoir débuté le cyclisme en compétition au sein de la petite équipe continentale slovène Adria Mobil, Roglic a donc décroché mercredi une victoire sur la plus grande course du monde.

"Je ne mesure pas encore vraiment ce qui m’arrive, mais quand je prends un peu de recul sur ma carrière, je réalise que tout a été très vite pour moi…"

Une éclosion express qui a d’ailleurs jeté la suspicion sur certaines de ses performances. Vainqueur du contre-la-montre du Giro en 2015, il fut ainsi accusé de dopage mécanique par l’émission Stade 2 de France Télévisions. "Ces allégations sont tellement grotesques que je n’ai même pas voulu y donner une suite judiciaire…"