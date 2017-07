Sur les hauteurs du Galibier, Aru a coincé alors que Romain Bardet et Dan Martin attaquaient à plusieurs reprises. Loin devant, le Slovène Primoz Roglic menait son échappée du jour à bien, au contraire d'Alberto Contador, qui a pourtant tenté de loin.



Quand on l'a vu attaquer sur les premières pentes du col de la Croix de Fer, on a vite cru qu'Alberto Contador était parti pour gagner l'étape. Mais l'effort qu'il a effectué pour rentrer sur les trente hommes de tête lui a coûté cher en fin d'étape. Pourtant, il avait pu compter sur l'appui de Pantano et Mollema, ses équipiers présents dans cette échappée.



Mais sur les pentes les plus fortes du Galibier, le plus costaud était Primoz Roglic. Serge Pauwels, Darwin Atapuma et... Alberto Contador étant repris au moment de basculer vers l'arrivée.



Dans les 28 kilomètres de descente, Roglic a conservé suffisamment d'avance pour ne pas trembler, pendant que Bardet, Froome, Barguil, Uran et Landa s'entendaient à merveille pour creuser l'écart sur le champion d'Italie Fabio Aru et sur Dan Martin, qui avaient coincé dans les derniers hectomètres du Galibier.Au classement de la montagne, Warren Barguil est désormais assuré de s'imposer à condition de terminer le Tour. Quant au maillot vert, il reviendra plus que probablement à l'Australien Michael Matthews suite à l'abandon de Marcel Kittel, ce mercredi, après une chute en début d'étape.Signalons enfin que si Serge Pauwels a manqué une nouvelle opportunité de s'imposer côté belge, Thomas De Gendt a marqué des points dans la course au titre de super combatif du Tour, avec une nouvelle échappée...