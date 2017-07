Découvrez les réactions après la 17e étape.

Primoz Roglic (SLO/Lotto NL), vainqueur de l'étape: "J'ai du mal à y croire, gagner une pareille étape ! Etre le premier Slovène vainqueur dans le Tour, c'est un grand bonheur mais c'est complètement fou que ce soit moi. J'ai commencé à faire du vélo pour ça, pour ce rêve. Mais la réalité, en général, c'est autre chose. Participer au Tour est déjà beau, alors gagner une étape est incroyable. Le moment crucial, c'est quand je me suis échappé du groupe à l'avant, dans le Galibier. Après, je n'ai eu en tête que de tenir jusqu'à l'arrivée."

Alberto Contador (ESP/Trek), 9e de l'étape et combatif du jour: "Dommage, j'étais à l'arrière quand la première échappée est partie. Nairo (Quintana) a attaqué (au pied de la Croix-de-Fer) et je me suis dit que c'était le moment. J'ai fait un contre-la-montre et je l'ai payé dans le Galibier. J'y ai laissé beaucoup de forces. L'équipe a été super, avec Pantano et Bauke (Mollema). C'était une belle étape et, au fond, c'est le plus important."

Rigoberto Uran (COL/Cannondale), 2e de l'étape et du général: "C'est une bonne étape pour moi, j'ai gagné des secondes importantes. Aru est un coureur à prendre en compte jusqu'à la fin. Il faut savoir gérer et contrôler une étape de montagne pareille, en troisième semaine et à cette altitude. La Sky est forte. Il faut continuer à travailler."

Fabio Aru (ITA/Astana), 10e de l'étape et 4e du général: "J'ai subi une défaite aujourd'hui mais le Tour se termine dimanche. Je n'ai pas passé une bonne journée, certes, mais c'est le cyclisme, il faut aussi accepter les jours sans. Le Galibier ? A cette altitude, je n'ai pas eu la force de répondre aux attaques. La course n'est pas terminée. Hier (mardi), c'était une journée difficile, aujourd'hui encore, et demain (jeudi) sera tout aussi fatigant. J'ai perdu du temps sur mes rivaux les plus proches et cela ne me fait pas plaisir. Mais tout n'est pas encore perdu."

Louis Meintjes (RSA/Emirats), 9e de l'étape et 8e du général: "J'avais de bonnes jambes et l'équipe a très bien travaillé. Atapamu était présent dans l'échappée, il m'a bien aidé. Demain (jeudi), c'est encore une étape de montagne, importante. Je m'attends à ce que les écarts soient plus importants et j'espère améliorer mon résultat."

Michael Matthews (AUS/Sunweb), maillot vert: "J'espère vraiment que Marcel va bien. J'ai entendu qu'il avait chuté alors que j'étais lancé dans l'échappée. Ce n'est pas très agréable de récupérer le maillot vert dans ces conditions mais j'ai aussi beaucoup bataillé pour l'avoir. Je pense que Greipel a abandonné il y a déjà longtemps et c'est pour cela que j'ai une avance importante sur lui au classement. Maintenant, ce maillot je ne vais pas le laisser partir. Et je pense que l'étape des Champs-Elysées est beaucoup plus ouverte maintenant puisque Marcel était le grand favori."

Froome: "Beaucoup mieux que dans les Pyrénées"

Chris Froome, qui a terminé la première journée alpestre à la troisième place, a expliqué se sentir "beaucoup mieux" que dans les Pyrénées, après en avoir fini avec la 17e étape du Tour à Serre-Chevalier.

A l'arrivée à Peyragudes (12e étape), le Britannique, favori du Tour, avait cédé une vingtaine de secondes.

Avez-vous été étonné par le recul de Fabio Aru ?

"Oui, j'ai été surpris qu'il soit lâché. Je m'attendais, au contraire, à ce qu'il passe à l'attaque. Dans la troisième semaine, chacun puise au fond de lui-même, un mauvais jour ne pardonne pas. Mon équipe a été brillante alors qu'on était sous pression. Mais, aujourd'hui, je me sentais beaucoup mieux que dans les Pyrénées voici une semaine. J'espère avoir les mêmes jambes demain (jeudi)."

Pourquoi avoir couru derrière Dan Martin dans le Galibier ?

"Je ne voulais pas me retrouver dans la même situation que la semaine dernière (dans l'étape de Foix). Personne ne voulait mener la poursuite derrière les coureurs qui prenaient de l'avance. Et, comme je me sentais de bonnes jambes, je me suis dit: 'pourquoi pas les garder sous contrôle ?' Mais je pense aussi à la prochaine étape."

Votre coéquipier Mikel Landa est toujours à l'avant. Qu'attendre de lui dans l'Izoard ? Le podium ?

"Ce serait incroyable qu'il finisse sur le podium. Mais il a montré dans le Galibier à quel point il était fort. A l'arrivée, il était encore là. On verra bien demain (jeudi). Sur l'Izoard, ce sera une question de jambes."





Pauwels "ne va pas changer" son style et "continuera à attaquer"

A l'attaque dans les cols alpestres, Serge Pauwels a une nouvelle fois montré son maillot de Dimension Data à l'avant de la course. Treizième de l'étape, il n'a pas récolté le résultat qu'il espérait mais ne compte pas changer son fusil d'épaule. "Je ne vais pas changer mon style de mener la course", a-t-il lancé au terme de la 17e étape du Tour de France.

Déjà actif dans l'échappée dimanche dernier, Pauwels a montré qu'il a bien digéré le dernier jour de repos de ce Tour en gravissant dans le premières positions les cols de la Croix de Fer, du Télégraphe et du Galibier. "Je ne me sentais pas au top sur le col de la Croix de Fer. J'avais l'impression qu'il y avait des coureurs plus forts que moi dans le groupe de tête. Mais j'ai pas mal d'expérience et je savais que ce genre d'étapes usantes avec beaucoup de cols me convient. Systématiquement, il y avait des coureurs qui étaient lâchés suite au tempo imprimé par Bauke Mollema alors que moi j'étais encore là et je pédalais bien. Je me sentais mieux alors que les autres devenaient moins forts."

Des sensations qui l'ont poussé à attaquer dans le Galibier avant que Roglic et Contador ne reviennent dans sa roue. "C'était un bon groupe et je voulais rester jusqu'au sommet avec eux mais Contador ne voulait passer de relais. "Je ne sais pas y aller pour l'instant", m'a-t-il dit. C'était dommage et je ne m'attendais pas à cela de la part d'un coureur qui roule toujours en temps normal. C'est un coureur fantastique, j'étais content d'être dans l'échappée avec lui."

Pauwels parle ensuite du vainqueur d'étape Primoz Roglic qu'il s'attendait à retrouver dans l'échappée. "Ce matin j'en ai parlé avec notre soigneur et j'avais raison. Hier (mardi), nous étions dans le même hôtel avec Roglic et il m'a dit que nous devions essayer d'attaquer ensemble aujourd'hui et c'est ce qu'il s'est passé. C'est un beau vainqueur, un jeune sympathique et un coureur solide. Je me souviens qu'une fois il m'avais passé à toute allure au Tour du Pays Basque et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui aussi: il a 'volé' dans les derniers kilomètres."

Malgré que le résultat ne soit pas des meilleurs, Pauwels se disait satisfait de cette étape et de la manière dont il l'a interprétée. "Je me souviendrai de cette étape comme une belle étape même si je n'ai pas obtenu de résultat au final. Je ne vais pas changer ma nature et continuerai à attaquer. Cela n'est pas toujours récompensé par une victoire mais un jour ça arrivera."