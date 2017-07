Une belle amitié lie le champion du monde avec un fan belge, Marc De Becker.



Marc est un inconditionnel du coureur slovaque et l'a déjà rencontré à plusieurs reprises. Il faut dire que l'homme ne vient jamais les mains vides: il aime offrir des cadeaux à son idole et porte toujours le maillot arc-en-ciel que Sagan himself lui avait offert, il y a plusieurs mois.



Malheureusement, Marc De Becker est devenu tétraplégique à la suite d'un accident. "Il suit Peter tout au long de la saison et se déplace dès qu'il le peut. Sa maison est entièrement recouverte de photos de lui. Un jour, il a voulu mettre fin à ses jours mais Peter lui donne la force de rester en vie", a expliqué Giovanni Lombardi, l'agent de Sagan, à nos confrères de L'Equipe.



Pourtant, la journée de lundi avait terriblement mal débuté pour Marc. Alors qu'il était arrivé au Novotel de Luxembourg pour encourager le champion du monde, il a été pris d'une crise de démence, conséquence de son handicap. Il a dû être hospitalisé en Belgique, en fin de matinée. "Quand il a su que l'hôpital voulait le garder, il est parti par une porte dérobée pour revenir au Luxembourg", explique encore l'agent de Sagan.



Quand il est arrivé sur le parking du Novotel, Sagan a directement reconnu son fan, qu'il avait déjà rencontré plusieurs fois auparavant. Il est tombé dans ses bras et a éprouvé quelques peines à cacher son émotion. Pas pressé d'aller se faire masser, le vainqueur de l'étape de Longwy a discuté de longues minutes avec Marc. Son message ? "Stay strong, my friend", assorti d'une recommandation: retourner à l'hôpital pour finir ses soins… pour mieux revenir le 23 juillets sur les Champs-Elysées, où il sera l'invité de marque du champion du monde.



On ne peut donc souhaiter qu'une chose à ce fan belge: la meilleure santé possible, afin de croiser souvent la route de Sagan, qui en plus d'être un énorme champion, se révèle être un homme au grand cœur.