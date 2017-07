"Chute du dossard 21, Nairo Quintana, coureur de la Movistar."

Voici le genre d’informations que reçoivent au quotidien les directeurs sportifs en course et les journalistes branchés sur Radio Tour.

Les écarts, les chutes, les défaillances, les attaques mais aussi les crevaisons, les appels répétés vers une voiture d’équipe pour ravitailler un cycliste ou une mise en garde d’un commissaire : c’est par Radio Tour que toutes ces informations passent. Le flux d’instructions inhérent à une course cycliste est une machine extrêmement bien rodée, chapeautée par La Voix de Radio Tour : Sébastien Piquet. "J’en suis à mon 13e Tour de France en tant que voix de Radio Tour, raconte Piquet. Mon objectif est d’informer les directeurs sportifs, en priorité, le mieux possible. Ensuite, il faut aussi donner des infos aux invités et aux journalistes, dans un second temps."

La voiture de Radio Tour est badgée en tant que numéro 2 sur le Tour de France, ce qui signifie qu’elle est positionnée juste derrière le peloton. Afin d’obtenir les informations au niveau des écarts, des chutes, des abandons ou pour tout autre fait de course, un dispositif très précis est mis en place.

"Radio Tour, c’est bien plus qu’une voix, c’est tout une équipe d’une petite dizaine de personnes, raconte Piquet."

(...)