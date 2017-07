En Espagnol, on appelle cela orgullo, traduisez l’orgueil. Anonymes depuis le début de ce Tour de France, Nairo Quintana et Alberto Contador ont profité d’une étape courte (101 kilomètres) mais intense (trois cols de première catégorie) pour rappeler à tous qu’ils étaient bien faits du bois des champions. En franchissant la ligne sur les talons de Warren Barguil, à qui ils venaient de disputer la victoire d’étape, les deux Conquistadors ont repris près de deux minutes aux quatre premiers du classement général. Une rapproché à la saveur très différente sous le palais.

Contador : "Je veux offrir du spectacle"

Désormais 10e du général à 5:26 de Fabio Aru, Alberto Contador sait que son rêve de podium final à Paris s’est envolé depuis plusieurs jours déjà. Le Pistolero n’a, toutefois pas déposé les armes pour autant…

"Ce Tour est difficile pour moi sur tous les plans", commentait ainsi le Madrilène à Foix. "Physiquement, je suis tombé plusieurs fois et souffre, ce que je ne veux toutefois pas avancer comme une excuse. Je pensais m’être bien préparé pour ce rendez-vous mais force est de constater que je ne peux pas me mêler à la lutte pour le podium. Je suis fatigué. Une vérité qui n’est pas facile à accepter et avec laquelle je dois apprendre à composer… J’ai su me remobiliser pour me concenter sur de nouvelles perspectives."

En prélude à ce Tour de France, son directeur Christian Prudhomme avait émis un souhait au moment d’imaginer le scénario dont il rêvait à l’aube des trois semaines de course. "J’aimerais beaucoup qu’Alberto Contador fasse basculer la course et décide du nom du vainqueur…"

Le vainqueur des trois grands tours a démontré vendredi qu’il disposait encore des cartouches nécessaires pour exaucer ce vœu. "J’adore la France et cette course", continuait le leader de la formation Trek-Segafredo, élu combatif du jour. "Abandonner pour me concentrer sur la Vuelta n’a jamais constitué une option que j’ai envisagée. Je suis un combattant. Je veux offrir du spectacle et du plaisir au public présent sur le bord des routes et aux gens installés devant leur télévision. Si je me suis échappé sur cette 13e étape, c’était pour tenter de renverser la course. Une fois que j’ai vu que Landa était présent dans notre groupe, j’ai décidé de l’aider car il pouvait effectuer une bonne opération au général. Il reste désormais une belle semaine de course devant nous et je vais tenter de récupérer au mieux dans la perspective des Alpes. J’aimerais beaucoup gagner une étape afin de remercier une équipe qui n’a jamais douté de moi en dépit des moments difficiles que j’ai vécus… Je verrai au jour le jour quelles sont mes sensations. Mais c’est en courant comme aujourd’hui (NdlR : lisez vendredi) que je me fais véritablement plaisir."

Quintana : "Tant que j’ai de l’essence dans mon réservoir…"

Si la treizième étape ne l’a pas fait grimper dans la hiérarchie du classement (toujours 8e), Nairo Quintana a tout de même grappillé 1:54 aux quatre premiers du classement général.

"Tant que j’ai de l’essence dans mon réservoir et tant que je me sens bien, je continuerai de repousser mes limites", commentait le Colombien. "J’espère simplement disposer des mêmes jambes dans la dernière semaine de ce Tour. Je suis revenu dans la course avec les meilleurs. Nous nous sommes toujours battus avec cœur et je tenterai de refaire un coup comme celui-là. Lorsque vous disposez de certaines qualités, celles-ci finissent forcément par rejaillir à un moment…"

Et si la théorie de certains, qui présentaient Quintana comme l’homme de la troisième semaine, finissait par se vérifier…