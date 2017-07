Le pari de Quintana, lutter pour le classement général du Giro et du Tour la même année, n'a pas réussi. Largué à plus de deux minutes ce jeudi sur l'arrivée de Peyragudes, le Colombien a prononcé ses premières paroles de résignation. "Nous avons essayé de faire le doublé mais cela ne s'est pas bien passé. L'an prochain, je vais me concentrer principalement sur le Tour, mieux que cette saison."

Lâché dans le Col de Peyresourde, le deuxième du dernier Giro derrière Tom Dumoulin n'est plus dans le coup au classement général et pointe à plus de quatre minutes de Fabio Aru. Il occupe désormais une huitième place dont il n'a pas vraiment l'habitude après ses trois podiums sur la Grande Boucle (deux fois 2e et une fois 3e).

Alberto Contador (Trek-Segafredo) ne se porte pas mieux. Tombé à plusieurs reprises sur les routes glissantes du Tour et blessé au genou gauche, le double vainqueur de la Grande Boucle accuse déjà un retard de 7:14 sur Aru et occupe le 11e rang. "Pour le classement, je ne peux plus rien faire. Maintenant, je vais essayer de remporter une étape", a constaté tristement l'Espagnol. A l'attaque ce jeudi, il n'est pas parvenu à creuser l'écart sur le peloton des favoris et a rebondi en arrière dans le final. "Il y avait toute l'équipe Sky qui tirait le peloton, je voulait amener un peu de changement dans la course. L'étape s'est déroulée mieux que prévu pour moi car ce matin je ne me sentais pas bien. Mais bon, cela ne suffit pas pour que je sois satisfait."