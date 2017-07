Victime d'une violente chute dans la descente du Mont des Chats lors de la 9e étape du Tour de France dimanche, l'Australien Richie Porte (BMC) s'est dit "très déçu" d'avoir du abandonner souffrant de fractures au bassin et à la clavicule.

"Franchement, je me suis déjà senti beaucoup mieux que maintenant", a confié Richie Porte, désappointé, depuis son lit d'hôpital à Chambery. "C'est une énorme déception parce que je pense que j'étais dans une grande forme. Cela dit, je suis déçu, mais pour avoir revu la chute, je peux m'estimer heureux de m'en sortir avec seulement les blessures que j'ai. Je me souviens juste que nous abordions un virage, mais pas nécessairement trop vite ou quelque chose comme ça. Le fait est que j'ai bloqué ma roue arrière et je me suis retrouvé dans l'herbe puis j'ai chuté. Je suis resté conscient tout le temps. Je me souviens de tout jusqu'à l'hôpital. Je pense que je ne vais me retrouver sur un vélo avant un bon moment".

Les fractures devraient se résorber, sans complication, sur une période de six semaines et les médecins de l'équipe BMC espèrent pouvoir entamer avec Richie Porte une revalidation au début du mois d'août. L'Australien pouvait être l'un des principaux rivaux du Britannique Chris Froome (Sky) sur les routes du Tour.

Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) abandonne

Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) a décidé d'abandonner et de quitter le Tour de France lors de la journée de repos sur la Grande Boucle, a annoncé son équipe lundi. Le Polonais, deux fois meilleur grimpeur du Tour en 2014 et l'an dernier, avait chuté au bas de la descente du Col de la Biche avant la mi-course lors de la 9e étape dimanche.

Rafal Majka avait terminé l'étape puis s'est rendu à l'hôpital de Chambéry pour un bilan radiologique. Le coureur de Bora ne souffre pas de fractures, mais présente de multiples contusions et a perdu beaucoup de morceaux de peau.

"J'ai mal partout, mais heureusement, je n'ai rien de cassé. Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé au moment de la chute. Je n'ai pas freiné ou quoique ce soit, mais ma roue avant s'est dérobée. Notre mécanicien est aussi presque tombé quand il est arrivé. Il devait y avoir de l'huile ou quelque chose comme ça sur la route. J'ai beaucoup souffert, et après cette lourde chute, cela n'a pas vraiment de sens de continuer. Je peux difficilement respirer à cause de la douleur. Je vais prendre un peu de repos puis me préparer pour la suite de la saison."

Rafal Majka a fixé son prochain objectif sur la Vuelta (du 19 août au 10 septembre).