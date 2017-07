Comme chaque jour, notre consultant Rik Verbrugghe débriefe l'étape.

1. "Le Tour de France est relancé": "Avec ce succès de Romain Bardet et la prise du maillot jaune par Fabio Aru, ce Tour de France est complètement relancé. Il faut quand même relativiser. Froome a perdu le maillot jaune pour 6 secondes, ce n’est pas comme s’il avait connu une terrible défaillance. Des garçons comme Aru ou Bardet devront encore reprendre du temps sur Froome avant le chrono de Marseille, environ 2 minutes s’ils veulent avoir une chance de résister à Froome. J’estime que pour la victoire finale, je donne 30 % de chance à Aru et Bardet et 40 % à Froome. Il reste le grand favori."

(...)

