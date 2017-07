Comme chaque jour, notre consultant Rik Verbrugghe débriefe l'étape. Une onzième étape qui ressemblait à beaucoup d'autres suite à la cinquième victoire d'étape de Marcel Kittel sur ce Tour.

1. Encore un succès pour Kittel

"Kittel porte fièrement et en toute logique le maillot de meilleur sprinteur sur ce Tour. Avec ce nouveau succès, il prouve plus que jamais que c’est lui le meilleur sprinteur du peloton. Il est, en plus, dans la forme de sa vie, ce qui accentue sa domination.”

2. Comment le battre ?

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.