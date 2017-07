Romain Bardet

"Il peut faire la différence dans les descentes"

1. Son point fort : les descentes et son équipe

"Roman Bardet peut s’appuyer sur une équipe qui tient la route en montagne et il a montré qu’il peut quasiment faire jeu égal avec Chris Froome en montagne jusqu’à présent. Un autre de ses points forts concerne sa capacité à descendre. Il peut faire la différence dans les descentes, et il y aura plusieurs arrivées qui auront lieu juste après une descente. Cela peut être intéressant pour Bardet."

2. Son point faible : le chrono.

"Romain Bardet doit vraiment prendre de l’avance avec la perspective du chrono de Marseille, car le contre-la-montre est son point faible. Ce chrono sera particulier avec la montée de la Bastille, qui est difficile et raide et fera un gros changement de rythme, ce qui convient à Froome. Bardet doit au moins avoir une minute et demie d’avance."

3. La tactique qu’il doit adopter : profiter des descentes.

"Le meilleur scénario pour Bardet serait de suivre Froome le plus longtemps possible en montagne et un jour l’attaquer dans une descente, ou dans une étape de moyenne montagne ou dans une autre, pour surprendre le maillot jaune. S’associer avec les Astana serait une bonne optique pour lui."

Fabio Aru

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.