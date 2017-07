Notre consultant Rik Verbrugghe revient sur l'étape de ce mardi en évoquant Kittel, Greipel et Wanty-Groupe Gobert.

1. "Kittel est au-dessus du lot": "Marcel Kittel s’est encore imposé. Il est vraiment au-dessus du lot sur ce Tour de France. Sur le papier, en vitesse pure, il est déjà à la base le plus rapide du peloton. Mais là, il est en très grande condition. Cela explique ses quatre victoires. Et comme le seul qui a pu le battre jusqu’à présent, Arnaud Démare, n’est plus là, il a une voie royale."

