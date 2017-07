1. "Une journée très animée"

"Avec la chute de Porte et la perte de temps de Quintana, Froome a frappé un grand coup. Les deux seules équipes capables de faire tomber Froome, ce sont Astana et AG2R La Mondiale. Pour cela, il faudrait que ces deux formations roulent ensemble et pas avec la Sky, comme elles l’ont fait ce dimanche. Battre Froome va être très difficile. Même s’il a perdu Geraint Thomas sur chute, il possède toujours une très bonne équipe à ses côtés."

2. "Erreur de trajectoire pour Porte"

(...)

