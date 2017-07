Tour de France Recueilli par Thomas Lecloux

1 "Roglic n’est pas une surprise" "Roglic est un coureur très complet et sa victoire n’est pas une surprise. Il a fini 2e du Tour de Romandie et 5e du Tour du Pays Basque, deux épreuves très exigeantes ! Je m’attendais à ce qu’il performe sur ce Tour et je pense qu’à l’avenir il aura les moyens de jouer le classement général sur un grand Tour."

2 "Froome n’a pas été inquiété" "Je ne suis pas déçu par cette étape, mais j’aurais espéré voir une attaque de plus loin. Bardet a attendu les 3-4 derniers kilomètres pour attaquer. Il y avait moyen de mettre Froome sous pression bien avant."

(...)