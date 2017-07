Romain Bardet (FRA/AG2R), 3e au général: "Je suis à bout là, je suis fatigué, j'ai tout donné, c'est le Tour de France, il y a 21 étapes, des jours où on est bien et des jours où on n'est pas bien. Aujourd'hui, cela n'allait vraiment pas. Depuis quelques jours, je n'étais pas très bien au niveau de la santé et aujourd'hui j'ai payé la note cash. Je me suis battu jusqu'au bout mais c'est vrai que ça a été très difficile, j'ai rapidement vu que j'étais pas dans le match, j'ai fait le chrono avec ma tête aujourd'hui. Je commence à bien connaître mon corps et je sais quand je suis bien et quand je ne suis pas bien. Je commence à fatiguer. Après l'Izoard, le lendemain j'ai senti que j'avais le système immunitaire en délicatesse, je ne me sentais pas très bien ce matin au réveil. Je savais que je ne pouvais pas baisser les bras dans le money-time, je suis heureux de l'avoir fait à fond et j'ai un peu de réussite pour conserver ce podium".