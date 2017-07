Manager de la formation Bora-Hansgrohe, Ralp Denk semblait, lui aussi, toujours sonné au lendemain de la décision du jury.

"Nous sommes convaincus que Peter n’avait aucune intention belliqueuse et qu’il a simplement écarté son coude pour se rééquilibrer sur sa machine. Soit, fermons ce débat. Ce que nous avons beaucoup de mal à accepter, c’est que le jury a posé sa décision sans jamais chercher à entendre notre version ou, plus largement, celle des coureurs impliqués dans la chute. En motocyclisme, par exemple, lorsqu’un incident de ce type survient, on réunit les différents protagonistes autour de la table afin d’écouter chacun. Ici, lorsque notre directeur sportif a été appelé par les commissaires, c’était pour lui communiquer la sentence. Nous avons tenté d’ouvrir le débat, mais sans succès."