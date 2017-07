L'Allemand Marcel Kittel (Quick-Step), porteur du maillot vert du classement par points, a abandonné le Tour de France, mercredi, dans la 17e étape.

Kittel, vainqueur de cinq étapes (2e à Liège, 6e à Troyes, 7e à Nuits Saint-Georges, 10e à Bergerac et 11e à Pau) depuis le départ, a chuté dans la première partie du parcours entre La Mure et Serre-Chevalier. Il a repris la course, maillot déchiré, mais a fini par renoncer dans cette première étape alpestre.

Après la disqualification du Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrobe), inamovible détenteur du maillot vert depuis 2012 à Vittel (4e étape), Kittel n'avait plus que l'Australien Michael Matthews (Sunweb), vainqueur mardi à Romans-sur-Isère et qui se rapprochait de plus en plus en marquant aussi des points dans les sprints intermédiaires, comme rival pour le maillot vert.

Mais il avait en vue la dernière étape, dimanche, sur les Champs-Elysées où il s'était déjà imposé en 2013 et 2014. Voire l'étape de vendredi menant à Salon-de-Provence, qui pourrait éventuellement se terminer au sprint.

En cinq participations, Kittel a abandonné par deux fois (2012 et 2017). Son bilan s'établit à 14 victoires d'étape, record d'Allemagne.

On avait auparavant déjà enregistré le retrait du Français Thibaut Pinot (FDJ), fiévreux et distancé dans le Col de la Croix-de-Fer, dont c'est le troisième abandon dans la Grande Boucle après ceux de 2013 et 2016. Troisième en 2014, il s'était imposé à l'Alpe d'Huez en 2015. Il était 52e au classement général à 1h31:57.

Son équipe ne compte plus que trois coureurs en course à quatre jours de l'arrivée: l'Italien Davide Cimolai et les Français Olivier Le Gac et Rudy Molard.