Le Tour 2017 entre ce week-end dans le vif du sujet avec deux étapes qui vont bousculer la hiérarchie, surtout celle de dimanche d’ailleurs. Thierry Gouvenou, le bras droit de Christian Prudhomme, est directeur de course sur le Tour et concepteur de son tracé.

Comment on dit, vous avez été vacciné avec un rayon de bicyclette.

"Le vélo m’a toujours fait rêver. Mon père, coureur, courait chez les amateurs. Ensuite, il a eu un magasin de cycles, chez nous, à Vire, en Normandie. À six ans, je tournais en rond avec une réplique du maillot jaune de Bernard Thévenet sur le dos et mon petit vélo Peugeot. Mes parents en vendaient. Mais, très vite, j’ai préféré les coureurs de classiques aux champions du Tour."

Quel est votre plus ancien souvenir du Tour ?

"Je l’ai vu passer en 1973 ou en 1974. J’étais entre les jambes de mon père sur le bord de la route. Je me rappelle du bruit énorme de la caravane et de la course, avec les motos, les voitures, le peloton… D’un coup, un coureur a crevé devant nous. Le directeur sportif s’est arrêté, l’a dépanné et pfuittt… (il joint le geste à la parole) , tout est reparti. En quelques secondes, tout avait disparu."

Quand l’avez-vous découvert comme coureur ?

"Il m’a suffi de gagner Paris-Roubaix amateurs et le lendemain, j’avais un contrat pro chez Z-Peugeot. Je rejoignais de LeMond qui venait de gagner un troisième Tour. Il n’était pas question que je participe au Tour, j’étais tout jeune. Mon premier Tour, je l’ai fait en 1994."

Comment cela s’est-il passé ?

"J’étais équipier de Chris Boardman qui a survolé le prologue (NdlR : c’est toujours le record avec 55 km152/h) . Le lendemain, j’ai commencé le Tour en devant rouler en tête du peloton pour défendre le maillot jaune. C’était formidable. Mon équipier Eddy Seigneur a aussi gagné la dernière étape sur les Champs-Élysées, un très bon souvenir, comme plus tard quand Cyril Saugrain a gagné à Madine. En 1994, le Tour est allé en Grande-Bretagne, puis est revenu par Cherbourg. On a traversé toute la Basse-Normandie, vers Rennes. Ce jour-là, Greg LeMond, qui n’avait plus rien fait depuis trois ans, a abandonné. Nous sommes passés chez moi. Indurain m’avait laissé prendre quelques minutes pour aller saluer mes parents, ma famille et mes supporters."

Quelques minutes ?

"Il n’y avait pas de danger, l’étape faisait 270 kilomètres !"

Les organisateurs de l’époque étaient inhumains…

"C’était encore Albert Bouvet qui dessinait les parcours à l’époque. En cinq jours, nous sommes descendus de Cherbourg à Hautacam, avec des étapes de 270, 260, 220 kilomètres, un chrono de 64 dans le Périgord, et encore 170 et 265 pour arriver à Hautacam. On partait de bonne heure le matin."

Un coureur de classiques comme vous devait trouver le temps long ?

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.