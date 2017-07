Thomas De Gendt (Lotto Soudal) se retrouve souvent en tête dans le Tour de France mais n'affiche plus l'impression formidable laissée l'an dernier sur les routes de la Grande Boucle. "Je ne suis pas encore le coureur que j'aimerais être dans ce Tour", a-t-il reconnu lundi lors de la première journée de repos. "J'espère que l'amélioration va venir."

De Gendt avait remporté l'étape du Mont Ventoux en 2016 et multiplié les échappées. Cette année, il a remporté la première étape du Dauphiné et il entendait confirmer dans le Tour. Une blessure au poignet a perturbé sa préparation. "J'ai pu effectuer le même volume d'entraînement, mais je suis quand même en retard. La condition n'est pas encore là où j'aimerais qu'elle soit dans le Tour. J'ai dû adapter mes entraînements au fait que je n'ai effectué qu'un seul tour lors du championnat de Belgique (il n'a pas voulu prendre le moindre risque avec son poignet sur les pavés du circuit anversois) et je sens que je n'ai pas disputé une épreuve de 200 km. Je manque d'intensité. Ma condition n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas au top et je récupère aussi moins bien après l'étape. J'ai beaucoup travaillé pour l'équipe ces derniers jours en fonction des sprints. J'ai aussi accompagné à trois reprises des échappées. Mais cela n'a pas tourné comme je l'aurais souhaité. J'espère une amélioration. Le Tour est encore long."

De Gendt rêve secrètement du maillot à pois (de la montagne) mais comprend après une semaine que ce sera très difficile. "Dimanche, l'étape était très importante. Il y avait beaucoup de points à gagner. Tous ceux qui visaient le maillot savaient qu'ils devaient accompagner l'échappée. J'ai essayé, mais ces cols étaient trop raides pour moi, donc j'ai laissé filer 60 points. Cela me coûte cher. C'est encore possible, mais la chance est minime et je ne vais me focaliser là-dessus."

Warren Barguil possède le maillot à pois et totalise 60 points, De Gendt 3. "Je pense que c'est cuit pour moi. Barguil et Pinot vont se bagarrer ces deux prochaines semaines. J'espère pouvoir me glisser à partir de la 12e étape dans une échappée, dans un groupe normal, pas 40 ou 50 coureurs, de douze ou treize coureurs qui recevront leur chance. Ce Tour sera réussi si nous gagnons une étape avec l'équipe. Avec André Greipel, mais cela peut aussi être quelqu'un d'autre: Tony Gallopin et Tiesj Benoot sont en très bonne forme."