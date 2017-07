Maciej Bodnar (Bora-Hangsgrohe) a donné pas mal de fil à retordre à Quick-Step Floors ce mercredi lors de la 11e étape du Tour de France.

Le Polonais n'a en effet été repris qu'à 250 mètres de l'arrivée par le peloton emmené par l'équipe du vainqueur Marcel Kittel. "Il y a eu du suspense", a réagi un Tom Steels soulagé. "Nous avons dû tout donner pour reprendre l'échappée, on a même dû faire appel à Philippe Gilbert et Jack Bauer. Bodnar roulait fort", a poursuivi le directeur sportif de Quick-Step Floors.

"Il s'en est fallu de peu. C'est exceptionnel de gagner cinq étapes. Et de quelle manière! C'est toujours un peu stressant avant l'arrivée et aujourd'hui encore plus avec l'échappée."

Tout comme l'a fait le manager de l'équipe Patrick Lefevere, Tom Steels souligne à quel point le facteur confiance est important dans les victoires de Kittel. "Je sais moi-même comment cela se passe", avance Steels, vainqueur de neuf étapes sur le Tour.

"A partir du moment où tu gagnes le premier sprint, la suite devient plus facile. Tu prends les bonnes décisions et tu t'améliores de jour en jour. Marcel n'a jamais sprinté mieux qu'aujourd'hui. "Il reste encore des opportunités pour de nouvelles victoires. Bien sûr, il y a les Champs Elysées. Les prochaines étapes s'annoncent plus difficiles. La fatigue augmente au sein du peloton et les échappées auront plus de chance d'aller au bout. Peut-être que nous pourrions avoir une opportunité lors de la 16e étape qui arrive à Romans-sur-Isère après le jour de de repos ou lors de la 19e étape qui se termine à Salon-De-Provence."