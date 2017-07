Avec l’exclusion de Peter Sagan et l’arrivée hors délais d’Arnaud Démare, Marcel Kittel devient l'ultra-favori pour endosser son premier maillot vert à Paris. Quick Step va devoir prendre le poids de la course sur ses épaules pour la première fois lors de cette dixième étape.

Après une journée de repos, qui n’en aura eu que le nom pour Thomas Degand, le peloton reprend la route ce mardi avec 178 kilomètres au programme en Dordogne, entre Périgueux et Bergerac, dans le sud-ouest de l’Hexagone.

Une étape de plat promise aux sprinteurs, et qui permettra à quelques jambes douloureuses de se remettre doucement dans le bain. Le début de course était ainsi un long défilé pour le peloton, qui, sans broncher, a laissé partir le duo français Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) et Elie Gesbert (Fortuneo) dès le baisser de drapeau.

Les principaux points d’intérêt sont du reste situés dans la seconde moitié du parcours. Avec tout d’abord au kilomètre 100,5 la côte de Domme, longue de 3,5 kilomètres à 3,3 % de déclivité moyenne. Suit vingt kilomètres plus loin le sprint intermédiaire de Saint-Cyprien, avant une dernière bosse à 39,5 kilomètres du but : la côte du Buisson-de-Cadouin (2100 mètres à 5,6 %) classée, comme la première difficulté répertoriée, en quatrième catégorie.

Les dernières dizaines de kilomètres permettront enfin aux trains des sprinteurs de se former pour placer dans les meilleures dispositions les Marcel Kittel, Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, André Greipel et compagnie qui se disputeront les 50 points pour le maillot vert.

L’étape du jour préfacée par notre consultant Rik Verbrugghe, neuf fois au départ de la Grande Boucle.

NOTRE DIRECT COMMENTE