Le onzième jour de course de ce Tour 2017 emmène les coureurs d’une ville étape inédite, Eymet, à Pau, grande habituée de la caravane de la Grande Boucle. La cité d’Henri IV offre une dernière possibilité aux sprinteurs de s’exprimer à la veille de l’entrée dans les Pyrénées.

Depuis la création du Tour de France, c’est la 69e fois que le peloton verra Pau, troisième ville après Paris et Bordeaux à avoir le plus accueilli l’épreuve reine du cyclisme. Pour se rendre dans les Pyrénées-Atlantiques, les coureurs prennent la direction plein sud au départ d’Eymet, où Christopher Froome et ses compatriotes ont pu se sentir comme à la maison compte tenu des forts accents britanniques de la commune dordognote.

Avant l’arrivée dans les Pyrénées ce jeudi, c’est une nouvelle étape promise aux sprinteurs qui se profile. Le scénario habituel des étapes de plat de ce Tour va vraisemblablement se répéter au terme des 203,5 kilomètres de course. Un groupe de trois hommes s’est détaché du peloton, encore une fois dès le kilomètre zéro, à l’initiative de Marco Marcato (UAE Emirates / ITA). Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert / BEL) et Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe / POL) ont pris la roue du premier attaquant face à un peloton léthargique. Pour Backaert, c’est la troisième fois qu’il se retrouve aux avant-postes sur ce Tour, après les troisième et sixième étapes. Le Belge de 27 ans devient par la même occasion le baroudeur ayant parcouru le plus grand nombre de kilomètres à l'avant depuis le Grand Départ à Düsseldorf.

Sur la route de Pau, le sprint intermédiaire et la seule difficulté répertoriée du jour se succèdent coup sur coup. Aux kilomètres 142,5 et 145,5 les coureurs se disputeront les points mis en jeu dans le sprint et la côte de 4e catégorie d’Aire-sur-l’Adour (1200 mètres à 4,2 %). Le peloton filera alors sur Pau, où Marcel Kittel pourrait décrocher un cinquième succès sur le Tour cette année, dépassant du même coup ses quatre victoires acquises lors des éditions 2013 et 2014.

L’étape du jour préfacée par notre consultant Rik Verbrugghe, neuf fois au départ de la Grande Boucle.

