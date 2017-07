L'humeur 100% web de Jean-Marc Ghéraille.

Trois, deux, un, partez ! A peine Christian Prudhomme a-t-il donné le vrai départ des étapes que l'échappée du jour s'envole. Et roule Forest, roule ! C'est un phénomène récurrent depuis le Grand Départ à Düsseldorf. Et aujourd'hui ni une ni deux ils sont quatre à avoir filé à l'anglaise dès la sortie de Troyes. Jadis, la première heure de course se déroulait de manière plutôt pépère. Le temps de se remettre en route avant que les caméras de télévision ne s'allument. Depuis cette année, le temps médiatique s'est allongé et le tempo du peloton s'est lui accéléré.

(...)