"La chose qui me fait un peu peur, c'est les neuf premiers jours dans l'ouest et le nord de la France", a déclaré le Britannique Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, mardi à Paris lors de la présentation du parcours 2018.

"C'est un Tour de France très dur, avec la première partie un peu nouvelle dans le nord-ouest de la France: du vent, pas de grande montagne, puis une étape avec beaucoup de secteurs pavés", a estimé Froome, vainqueur du Tour en 2013, 2015, 2016 et 2017.

Il visera un cinquième sacre en 2018 pour rejoindre dans la légende le Belge Eddy Merckx, les Français Jacques Anquetil et Bernard Hinault, l'Espagnol Miguel Indurain.

"J'aime les pavés. Quand on passe sur les pavés, j'ai du plaisir", a-t-il affirmé. "Mais il y a toujours un risque, avec les problèmes techniques", ajoute-t-il, précisant qu'il faudra avoir un plan si les choses ne se passaient pas comme prévu.

Après une semaine entre Pays de Loire et Bretagne, le Tour de France 2018 mettra le cap au nord, avec le dimanche 15 juillet une étape avec 15 secteurs pavés pour un total de 21,7 km, un record depuis les années 1980, et une arrivée à Roubaix.

Froome redoute un "départ vraiment nerveux, dangereux. Ça peut-être vraiment crucial pour tout prétendant au classement général".

Puis il s'attaquera avec le peloton à la montagne, qui comportera une étape de 65 kilomètres avec trois ascensions dans les Pyrénées. "Ce sera la première fois que je ferai une étape de 65 kilomètres. Je ne sais pas ce qui peut arriver", a déclaré le Britannique.

Estime-t-il qu'il s'agit du Tour le plus piégeux qui lui ait été proposé? "Peut-être bien. C'est peut-être le plus dangereux, on verra. C'est un parcours qui teste de nombreuses compétences assez différentes", a-t-il conclu.

Le Tour de France 2018 s'élancera le 7 juillet de Noirmoutier-en-l'Île en Vendée pour se terminer le 29 juillet à Paris sur les Champs-Élysées.