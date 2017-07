Cette première étape en ligne de 203,5 km était promise aux sprinteurs.

Marcel Kittel s'est adjugé la deuxième étape du Tour de France, dimanche, entre Düsseldorf, en Allemagne, et Liège. Après 203,5 km de course, l'Allemand de la formation Quick-Step Floors s'est imposé au sprint devant le Français Arnaud Démare (FDJ) et l'Allemand André Greipel (Lotto Soudal).

Le scenario était attendu: un petit groupe s'est rapidement détaché du peloton, dès le premier kilomètre. Les premiers aventuriers du Tour sont l'Américain Taylor Phinney (Cannondale) et les Français Thomas Boudat (Direct Energie), Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) et Laurent Pichon (Fortuneo).

L'Américain Taylor Phinney (Cannondale) arrivait le premier au sommet de la Côte de Grafenberg (4e catégorie).

Victime d'une chute samedi lors du contre-la-montre, l'Australien Luke Durbridge (Orica-Scott) abandonnait après 30 km.

Une chute survenait à 30 km de l'arrivée. Les deux premiers du dernier Tour, le Britannique Chris Froome et le Français Romain Bardet (AG2R) étaient impliqués. Bardet réintégrait rapidement le peloton tandis que Froome devait changer de vélo avant de revenir dans le peloton.

Premier au sommet de la Côte d'Olne, Phinney était assuré de porter le maillot à pois. L'Américain poursuivait son effort. Seul Offredo réussissait à le suivre.

Les deux échappés étaient repris juste avant la flamme rouge. Au sprint, Kittel se montrait le plus rapide. L'Allemand décroche sa dixième victoire de la saison. C'est également son dixième succès au Tour. Il devançait Démare et Greipel. Le Britannique Mark Cavendish (Dimension Data) prenait la quatrième place, le Néerlandais Dylan Groenewegen complétait le top-cinq. Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert) est le premier Belge, douzième.

Le Britannique Geraint Thomas (Sky) conserve le maillot jaune.

Lundi, la troisième étape partira de Verviers. Le peloton arrivera en France, à Longwy, après 212,5 km. L'arrivée sera jugée au sommet de la Côte des Religieuses, 3e catégorie, une bosse de 1,6 km à du 5,8%.

La belle histoire Wanty-Groupe Gobert

Pour sa première participation au Tour de France, l'équipe wallonne a animé cette première étape en ligne. Yoann Offredo a pris dès le kilomètre zéro la bonne échappée du jour. Dans la descente de la côte d'Olne, le Français a rejoint Taylor Phinney pour donner une dose de suspense à cette étape promise aux sprinteurs.

C'est finalement à 1500 mètres de la ligne d'arrivée que le duo a été repris, mais les efforts d'Offredo lui ont permis de remporter le prix de la combativité. Pour sa première apparition, WGG se présente d'emblée sur le podium du Tour de France.

Le point sur les blessés

Froome (GBR): dermabrasions lombaire et fesse droite

Bardet (FRA): dermabrasion genou droit

Rowe (GBR): traumatisme crânien léger. Bilan radiologique à faire.

Delage (FRA): traumatismes genou et épaule gauche

Domont (FRA) et Hollenstein (SUI): traumatisme genou droit

Claeys (BEL): traumatisme coude gauche

Küng (SUI): dermabrasion main droite

Leezer (NED): plaie genou droit

Grivko (UKR): dermabrasion épaule gauche

Knees (GER): dermabrasions coude et genou droit





