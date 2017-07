Dans cette dernière étape en ligne avant le chrono de Marseille et les Champs-Elysées, la victoire pourrait se jouer entre les échappés. Et parmi ceux-ci se trouvent trois Belges : Jan Bakelants, Jens Keukeleire et l'inusable Thomas De Gendt.

Cette étape reliant Embrun et Salon-de-Provence est, depuis longtemps, inscrite sur les tablettes des baroudeurs. En effet, après trois semaines intenses et avant le chrono qui fixera définitivement les places au classement général, les équipes de favoris ne devraient pas dépenser trop d'énergie dans la poursuite des échappés, d'autant qu'on dispute aujourd'hui l'étape la plus longue de ce Tour 2017. Pas plus que les équipes de sprinteurs puisque 4 grands favoris (Kittel, Cavendish, Sagan et Démare) ne sont plus présents et que le classement pour le maillot vert est joué.

Tout bénéfice donc pour l'échappée de 20 coureurs qui s'est formée après une heure d'une longue bataille. Tour à tour, plusieurs groupes de coureurs ont tenté de s'échapper en début d'étape mais c'est finalement au sommet de la première (et plus difficile) ascension du jour que la bonne échappée s'est formée. Elle est composée de Mollema (Trek), Gallopin et De Gendt (Lotto-Soudal), Bakelants (AG2R), Chavanel, Calmejane et Sicard (Direct Energie), Hardy, Perichon et Gesbert (Fortuneo), Kiserlovski (Katusha), Molard (FDJ), Brambilla (QuickStep), Keukeleire et Albasini (Orica-Scott), Boasson Hagen (Dimension Data), Swift (Emirates), Arndt (Sunweb), Bennati (Movistar) et Simon (Cofidis).

Un Belge peut-il remporter l'étape du 21 juillet, 32 ans après Rudy Matthijs ?





Matthews assuré du maillot vert s'il rejoint Paris

Michael Matthews (Sunweb) ne peut plus perdre le maillot vert s'il rejoint l'arrivée du Tour de France, dimanche, à Paris. L'Australien a assuré mathématiquement sa victoire dans le classement par points vendredi au cours de la 19e étape.

Lors de la 19e étape, le sprint intermédiaire de Banon, après 136,5 km de course, a été disputé par un groupe de 20 coureurs. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) s'est adjugé les 20 points en jeu. Mathématiquement, Matthews ne peut plus être rejoint par André Greipel (Lotto Soudal), son premier poursuivant avec 160 points de retard.

Matthews est le troisième Australien à remporter le maillot vert après Robbie McEwen (en 2002, 2004 et 2006) et Baden Cooke (2003).





La préface de cette 19e étape avec Rik Verbrugghe





