C'est dans la station thermale de Mondorf-les-Bains, le fief des Schleck, que la caravane du Tour a pris le départ, vers 12h20, de la quatrième étape. Dès le kilomètre zéro, Guillaume Van Keirsbulck a pris la bonne échappée, mais personne ne l'a suivi. Le Belge a compté jusqu'à treize minutes d'avance sur le peloton.

En trois étapes en ligne, un troisième Wanty-Groupe Gobert était donc à l'attaque. Via Schengen, les coureurs ont ensuite circulé librement vers la France, qu'ils ne quitteront plus jusqu'à Paris.

Au menu du jour, une étape taillée pour les sprinteurs, et le scénario classique de l'échappée reprise à quelques bornes de la ligne d'arrivée se profile. Sauf si le vent, en étant assez puissant et s'il souffle dans la bonne direction, venait ajouter un peu de sel dans le final très exposé où les principaux points d'intérêts sont regroupés.

Hormis quelques ascensions non répertoriées pour le classement du meilleur grimpeur, les trois premiers quarts de cette étape longue de 207,5 kilomètres ne présentent aucune difficulté. Il faudra attendre la marque des 50 derniers kilomètres pour voir les coureurs se disputer le premier prix qu'est le sprint intermédiaire, en faux plat montant après une préparation en descente, de Goviller. Un sprint qui ne manquera pas d'intérêt pour les candidats au maillot vert puisque le peloton se disputera la deuxième place, synonyme de dix-sept points.

Treize kilomètres plus loin, se tient le sommet de la seule difficulté, répertoriée, de la journée. Classé en quatrième catégorie, le col des Trois Fontaines, long de 1,9 km et à 4,7 % de moyenne, ne devrait a priori pas provoquer de dégâts. Le peloton plongera enfin vers Vittel. La station d'eau, qui accueille la caravane pour la quatrième fois de son histoire, présente un final en légère montée qui favorisera les sprinteurs les plus puissants.





L'étape du jour préfacée par notre consultant Rik Verbrugghe, neuf fois au départ de la Grande Boucle.

NOTRE DIRECT COMMENTE