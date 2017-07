Après la mise hors course de Peter Sagan, la lutte pour le maillot vert s'annonce plus ouverte que jamais. Troisième rendez-vous pour les sprinteurs à Troyes.





Longue de 216 kilomètres, cette sixième étape est la deuxième plus longue de la 104e édition du Tour. Partie de Vesoul que Jacques Brel avait chantée, et que le peloton a effectivement vue, l'étape du jour est promise aux sprinteurs avec son profil relativement plat et ses deux côtes de quatrième catégorie.





Sur la route de Troyes, que la caravane n'a plus visitée depuis dix-sept ans, se dresseront au kilomètre 69 la côte de Langres (1300 mètres à 6,3 %), et au kilomètre 154 la côte de la colline Saint-Germaine (3,1 kilomètres à 4,4 %). Entre les deux se disputera le sprint intermédiaire de Colombey-les-Deux-Eglises au kilomètre 135. En faux plat montant, il offrira un maximum de 13 points à celui qui l'emportera dans le peloton. Ce sont en effet les trois coureurs en tête de la course qui franchiront les premiers ce sprint.





Encore une fois, l'échappée s'est formée au kilomètre zéro sous l'impulsion de Perrig Quemeneur (Direct Energie). Vegard Stake Laengen (UAE Emirates) et Frédérik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) ont pris la roue du Français pour constituer l'échappée du jour. Après avoir été à l'avant lors de la troisième étape entre Verviers et Longwy, le Belge a visiblement pris goût à la course aux avant-postes.





Le peloton tient le trio à distance respectable, puisque l'écart n'a jamais excédé les 4'15''. Les équipes de sprinteurs, dont Quick Step et Lotto Soudal, contrôlent la situation, ce qui présage une chasse lancée dans la dernière heure de course pour reprendre l'échappée à quelques kilomètres du but.





L'étape du jour préfacée par notre consultant Rik Verbrugghe, neuf fois au départ de la Grande Boucle.









