Destinée aux sprinteurs, cette étape sera marquée du sceau de la vigilance pour les prétendants au maillot jaune. Le vent pourrait jouer un rôle majeur dans le dernier quart de course, offrant des possibilités de bordure à qui veut en profiter.

C’est en grande partie à travers la Côte-d’Or que se déroule cette septième étape entre Troyes et Nuits-Saint Georges. Passant dans le vignoble de Bourgogne, le parcours long de 213,5 kilomètres présente un profil en faux plat montant jusqu’au kilomètre 130. C’est précisément sur une pente ascendante que se disputera, au kilomètre 108, le sprint intermédiaire de Chanceaux. Une opportunité pour des coureurs comme Michael Matthews de refaire en partie le grand retard qu’ils ont accumulé au classement du maillot vert.

Viendra ensuite, après 145 kilomètres de course, la côte d’Urcy. Longue de 2.500 mètres et à 4,2 % de moyenne, elle n’offrira qu’un point à celui qui franchit en tête cette ascension de quatrième catégorie. Ce devrait d'ailleurs être un des quatre coureurs de l'échappée qui prendra ce point. Comme de coutume depuis le début de ce Tour, le groupe de tête s'est formé dès le kilomètre zéro. Dylan Van Baarle (Cannondale / P-B) est de nouveau à l'attaque, avec Yohann Gene (Direct Energie / FRA), Maxime Bouet (Fortuneo / FRA) et Manuele Mori (UAE Emirates / ITA).

Le principal centre d’attention de cette étape devrait néanmoins se trouver dans les cinquante dernières bornes. Dans la vallée bourguignonne, le peloton changera de direction à de nombreuses reprises, et la création de bordures n’est pas à exclure si le vent souffle assez fort. Cette étape pourrait donc être bien plus casse-pattes qu’elle n’en a l’air, et il ne faudra pas compter ses efforts pour tenter de mettre en difficulté des rivaux.

L’étape du jour préfacée par notre consultant Rik Verbrugghe, neuf fois au départ de la Grande Boucle.

