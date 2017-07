Avec ses 4600 mètres de dénivelé et présentée comme l'étape reine de ce Tour 2017, Nantua-Chambéry aborde près de la moitié des sept cols de Hors Catégorie prévus cette année.





Si un mot devait définir cette neuvième étape, il faudrait choisir entre "vertigineuse" et "inédite". Vertigineuse d'une part parce qu'aucun round d'observation n'était à prévoir en marge du parcours long de 181,5 kilomètres. Les coureurs gravissaient d'entrée la côte de 2e catégorie des Neyrolles (3,2 km à 7,2 %), et enchaînaient dans la foulée avec l'ascension de 3e catégorie : le col de Bérentin (4,1 km à 6,1 %). Le peloton se dirigeait ensuite vers une nouvelle difficulté de catégorie 3 qu'est la côte de Franclens (2,4 km à 6 %). Si pour certains, ces trois ascensions étaient bien suffisantes, le gros de l'étape restait à venir et il était singulier.





Inédite d'autre part car les organisateurs du Tour ont voulu, encore une fois, casser les codes. Traditionnellement promise aux Pyrénées ou aux Alpes, l'étape reine se dispute cette année dans l'est de la France. Pour la première fois de sa riche histoire, la Grande Boucle aborde le col de la Biche (Croix de Famban). Première ascension Hors Catégorie de la course, elle culmine à 1316 mètres, atteints après 10,5 kilomètres de montée à 9 %. Pas le temps ensuite de se reposer dans les quinze kilomètres de descente pour rejoindre le pied du Grand Colombier. Gravi pour la première fois par son versant "Directissime", le col de Hors Catégorie présente des passages à 12, 14 et même 22 % tout au long de ses 8,5 kilomètres à 9,9 % de déclivité moyenne.





Jamais deux sans trois enfin. Pour terminer cette étape, et après un sprint intermédiaire anecdotique et la côte de Jongieux (4e catégorie : 3,9 km à 4,2 %), un troisième col Hors Catégorie est prévu. Le Mont du Chat, et ses 8,7 km à 10,3 % de moyenne avec des pentes à 14 et 15 %, doit constituer l'apothéose de cette neuvième étape. Ce n'est que la deuxième fois, après 1974, que le Tour le franchira. Lors du dernier Critérium du Dauphiné, Jakob Fuglsang avait dompté le félin et sa redoutable descente, dont le caractère périlleux ne sera que renforcé par les orages annoncés dans le Massif du Jura. La journée de repos en Dordogne de ce lundi tombera alors à point nommé.





L'étape du jour préfacée par notre consultant Rik Verbrugghe, neuf fois au départ de la Grande Boucle.













NOTRE DIRECT COMMENTE